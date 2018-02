IL VENDICATORE - OUT FOR A KILL/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 17 febbraio 2018)

Il vendicatore - Out for a kill, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Steven Seagal e Corey Johnson, alla regia Michael Oblowitz. Il dettaglio della trama.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Rete 4

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film Il vendicatore - Out for a kill va in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione realizzata nel 2003, diretta da Michael Oblowitz (Mister Vendetta, The Ganzfield experiment, SharkMan - Una nuova razza di predatori) ed interpretata da Steven Seagal (Trappola in alto mare, Nico, Duro da uccidere), che aveva già lavorato con il regista sul set di The foreigner - Lo straniero, Michelle Goh (Creature, Human cargo, la serie tv Smallville) e Corey Johnson (Ex machina, Captain Phillips - Attacco in mare aperto, The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VENDICATORE - OUT FOR A KILL, LA TRAMA DEL FILM

Robert Burns (Steven Seagal) è un archeologo in trasferta in Cina insieme alla collega Tommie Ling (Michelle Goh) per lavorare a degli importantissimi scavi. I due vengono però aggrediti dai militari senza apparente motivo. Ne nasce una colluttazione dove Tommie viene uccisa. Robert, spaventato, riesce a fuggire, ma viene fermato, la sua auto viene perquisita e ne emerge un grande quantitativo di cocaina, di cui l'archeologo si dichiara però all'oscuro. Robert viene quindi arrestato e condannato a diversi anni di prigione. Quando finalmente riesce ad essere liberato in mente ha solo la vendetta. Ben presto scopre che la mafia cinese utilizza i suoi scavi archeologici per il traffico di droga. All'interno dei reperti viene infatti nascosta la cocaina che così riesce a passare i confini senza troppi controlli. A liberare Robert è stata la DEA, che intende utilizzarlo come esca per sgominare il traffico di droga al confine fra Cina e Kazakistan. L'archeologo però non ha nessuna intenzione di stare al gioco. L'uomo comincia infatti ad indagare da solo per sfidare la cosca mafiosa. Il boss, informato del fatto, organizza ben presto un attentato ai danni di Robert, di cui però rimane vittima la moglie. Robert, ben lungi dall'abbandonare la sua missione, ha un motivo in più per vendicarsi dei cinesi.

