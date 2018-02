ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Discussione tra Rosa e Alessia per il fuoco, ricompense in cibo per tutti

Isola dei Famosi 2018, Canale 5: nelle ultime ore, discussione tra Rosa e Alessia per quanto riguarda il fuoco e ricompense in cibo per i naufraghi delle due isole.

Una nuova settimana di Isola dei Famosi, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, sta giungendo al termine, in attesa della nuova puntata serale condotta da Alessia Marcuzzi che andrà in onda martedì prossimo, 20 febbraio 2018. Nelle ultime ore, ovviamente, non sono mancate discussioni tra i concorrenti che stanno soggiornando sulle due isola, l'Isola del Mejor e l'Isola del Peor. Rosa Perrotta e Alessia Mancini, ad esempio, hanno discusso per quanto riguarda la protezione del fuoco. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva cominciato a lamentarsi con Giucas Casella ma la Mancini, ascoltando la loro conversazione, ha invitato la Perrotta a dirle le cose chiaramente in faccia. L'ex tronista di Uomini e Donne, sostanzialmente, non apprezza i modi di Alessia Mancini. Le sue parole sono state le seguenti: "Mi levi l’aria. Sei abituata ad avere il tuo alveare, ma io non ne faccio parte". L'ex valletta di Gerry Scotti a Passaparola, però, durante un "confessionale", ha affermato che Rosa Perrotta è troppo permalosa e che, senza dubbio, ha qualcosa in sospeso con lei.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: AMAURYS PEREZ IN CRISI

Il confronto, tra le due, si è concluso con il consiglio di Alessia Mancini che ha invitato Rosa ad evitarla: "Io sono me stessa sempre. Se tu vuoi evitarmi, evitami!". Sull'Isola del Mejor, invece, è tempo di festeggiamenti perché il gruppo ha finalmente ottenuto la tanto attesa ricompensa. Ovviamente, stiamo parlando di cibo. Amaurys Perez, uno dei nominati insieme a Filippo Nardi e Franco Terlizzi, e Marco Ferri sono tornati nel gruppo, portando loro dei cestini ricchi di cibo. Bianca Atzei, Paola Di Benedetto ed Elena Morali, ovviamente, hanno accolto i loro compagni di avventura con molto entusiasmo. E' un momento difficile, però, per l'ex pallanuotista italo-cubano che, in queste ultime ore, sta accusando, più del solito, la mancanza della moglie e dei loro tre figli: "Non è che non ho più la motivazione, è che ho sottovalutato l’Isola dei Famosi. Sono padre di tre bambini, è normale che il cuore va giù. Non sentire i miei figli e mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare ed è molto difficile".

LA DECISIONE DI MARCO FERRI

Per quanto riguarda la ricompensa, Marco Ferri, il migliore della settimana, ha deciso di dividere il cibo anche con i naufraghi dell'Isola del Peor. Per la cronaca, un bussolotto contenente un comunicato per Marco, gettato nelle acque di Cayo Paloma tramite un drone, ha costretto il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri a prendere una decisione riguardante cinque diverse ricompense in cibo. Marco ha deciso di regalare ai naufraghi dell'Isola del Peor due delle cinque ricompense, dividendo il cibo con tutti gli altri senza pensarci due volte. Questi ultimi hanno avuto a disposizione, per la precisione, dieci arance e un po' di pasta. Alessia Mancini, però, in quanto peggiore della settimana, non ha potuto consumare il cibo. Nell'Isola del Mejor, invece, i naufraghi hanno usufruito di un pasto molto più sostanzioso del solito: riso, patate e uova. Tra le ricompense, i naufraghi hanno trovato anche della yucca.

