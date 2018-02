Kikò Nalli single?/ L'ex di Tina Cipollari nuovo tronista social: tante proposte dalle sue fan

L'ex marito di Tina Cipollari è single. Kiko Nalli lo annuncia sui social e le donne corrono in privato e non solo per consolarlo ma anche per proporsi come prossima scelta

17 febbraio 2018 Redazione

Kiko Nalli

Kikò Nalli sa bene come attirare l'attenzione su di sé e anche oggi, un normale sabato privo di molti spunti e di trash, è riuscito a farlo. L'ex marito di Tina Cipollari ha annunciato anche via social di essere single (per chi ancora non lo sapesse dopo settimane di annunci solenni) e ha dato il via ad una vera e propria gara. Si apre una nuova era del tronista social? Forse no, ma lo stesso parrucchiere annuncia di aver ricevuto migliaia di messaggi e siamo sicuri che non tutti siano proprio lì per consolarlo, anzi. In molte si sono proposte per conquistare il cuore del neo single che su Instagram scrive: "A poche ore dalla mia pubblicazione dove dichiaravo di essere SINGLE ..sono arrivati circa 2milioni 365 messaggi in privato e davvero non credevo che questa cosa potesse suscitare un interesse così grande..vi ringrazio per i bellissimi messaggi e per la gentilezza che mi dimostrate e ripeto che una storia può anche finire ma resta il volersi bene e il rispetto reciproco GRAZIE DAVVERO Kiko’nalli".





TINA TRONISTA E LUI PRONTO A CONSOLARSI SUI SOCIAL?

Ringraziamenti, proposte e svolte per il bel Nalli che adesso è una presenza fissa a Pomeriggio 5 (poche volte a settimana) e può riprendere in mano la sua vita senza tuffarsi in una storia importante dopo anni di matrimonio. Certo, tutto dipende da quello che succederà e dalle persone che incontrerà ma sicuramente Kiko Nalli non è un uomo a cui mancano le donne e a riprova di questo ci sono ancora molti articoli sulle riviste di gossip che ricordano il presunto tradimento ai danni della moglie Tina Cipollari. E quest'ultima? In questi giorni si è parlato molto di un suo ritorno a Uomini e donne non come opinionista ma come tronista, lo farà davvero? Anche in questo caso siamo sicuri di no perché, almeno al momento, tutto questo non avrebbe proprio senso. In futuro, mai dire mai.

