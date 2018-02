LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI/ Per l’attore umbro una bella sfida a bordo della BMW 318 (C’è posta per te)

Per la prima volta insieme in tv, Laura Chiatti e Marco Bocci ospiti dalla De Filippi. Per Marco Bocci l’inizio di una nuova avventura come pilota di auto da corsa.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Laura Chiatti e Marco Bocci a C'è posta per te

Per la prima volta insieme in televisione gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci saranno ospiti nel programma scritto e ideato dalla De Filippi, C’è Posta per Te. Una coppia molto amata dal pubblico che nonostante la fama e il successo ha cercato in tutti i modi di preservare quella normalità e quella tranquillità di una vita tradizionale. Infatti spesso Laura Chiatti e Marco Bocci vengono fotografati insieme ai due figli Enea e Pablo mentre fanno la spesa e acquisti vari o mentre fanno una tranquilla passeggiata come la più classica delle famiglie italiane. Inoltre spesso Laura Chiatti ama condividere sui social le sue giornate che sono fatte di mille impegni come tutte le mamme dimostrando come è solita prendersi cura lei dei suoi bambini e della sua famiglia senza affidarsi alle cure di tate. È delle ultime ore la notizia che l’attore umbro così tanto amato, Marco Bocci abbia deciso in qualche modo di soddisfare la sua passione per le auto da corsa.

Dopo numerose partecipazioni a fiction di successo, Marco Bocci è stato avvistato all’autodromo di Magione (Pg) intento a provare in pista la Bmw 318 con la quale ha deciso di disputare il trofeo che si corre proprio sul circuito in provincia di Perugia. Intervistato dal portale rumors.it Marco Bocci ha parlato di come è nata questa sua grande passione: “La mia passione per le corse nasce da bambino, quando mio padre Marcello, da grande appassionato, mi portava a vedere i gran premi di Formula. Anche lui ogni tanto veniva qui a Magione per girare in pista, ha un buon passato da pilota, una passione che mi ha trasmesso, e così mi sono deciso a impegnarmi seriamente. Al di là di girare in pista con le auto da corsa (ha provato diverse vetture, una Nascar, una Barchetta Trofeo e una Ferrari) volevo provare a confrontarmi in un vero campionato”.

LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI, PER LUI UN FUTURO DA PILOTA?

Nella stessa intervista Marco Bocci ammette come l’auto da corsa gli trasmetta tanta emozione ma anche una forte scarica di adrenalina e allo stesso una sensazione incredibile, il tutto accompagnato però da un percorso molto impegnativo: “Più che faticoso dal punto di vista fisico è molto impegnativo. Questa 318 non è facile da capire, devi adattare il tuo stile di guida, andare alla ricerca del limite, delle traiettorie migliori. Insomma bisogna riuscire ad avere una buona confidenza con la vettura, un conto è guidare, un conto è pilotare. E’ una bella avventura, soprattutto una bella sfida con se stessi, per chi come me è appassionato sono poche le occasioni dove riesci ad emozionarti così tanto”. Inoltre alla domanda cosa pensi Laura Chiatti di questa passione che per certi versi è anche molto pericolosa, Marco Bocci sostiene: “Lei è contenta se mi diverto, ma mi dice di essere prudente e andare piano, mentre mio padre non è del tutto convinto di questa mia scelta, ancora mi ci devo confrontare bene, ma non sarà un problema”.

