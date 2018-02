Lupin III - La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo/ Su Italia 1 il film d'animazione

Lupin III - La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, domenica 17 febbraio 2018. Nel cast: alla regia Takaomi Kanasaki.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA TAKAOMI KANASAKI

Il film d'animazione Lupin III - La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 23.00. Una pellicola giapponse d'animazione che è stata affidata alla regia di Takaomi Kanasaki, la storia trae ispirazione dal famoso manga ideato da Monkey Punch, dal quale è nato anche l'omonima serie televisiva animata. Si tratta del prequel del film Lupin III - La pagina segreta di Marco Polo ed è il 24° capitolo della saga cinematografica di Lupin III, che continua quanto narrato nella serie. Nella versione originale della pellicola la voce di Arsenio Lupin, è stata doppiata da Kan'ichi Kurita, noto per essere il doppiatore storico del ladro più famoso ed amato al mondo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: LA PRINCIPESSA DELLA BREZZA, LA CITTÀ NASCOSTA NEL CIELO, LA TRAMA DEL FILM

Il piccolo Stato di Shahalta, situato sul territorio italiano, è tra le Nazioni più ricche e potenti al mondo. La sua estrema ricchezza deriva dalla florida industria dedita alla costruzione di aeronavi tecnologiche e all'avanguardia esportate in tutto il mondo. Lupin, assieme ai suoi amici Jigen e Ishikawa XIII, decide di recarsi proprio a Shahalta per trovare i quattro tesori. Secondo la leggenda, chi riuscirà a riunire i quattro manufatti avrà accesso al tesoro di Shahalta. Per portare a termine il suo piano Lupin deciderà di allearsi con Yutika che, in realtà, mira semplicemente a spodestare l'attuale re ed impedirgli di impardonirsi del tesoro reale.

© Riproduzione Riservata.