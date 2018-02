MATTEO DEI BLACK SOUL TRIO / Amici 17, lascia la band e gareggia da solita: esame superato per i prof!

Amici 17, Matteo dei Black Soul Trio lascia la band e gareggia solista. Il cantante alle prese con un esame nella nuova diretta: sarà eliminato? Per ora resta...

17 febbraio 2018 Anna Montesano

Matteo dei Black Soul Trio

Se la scorsa settimana è stata la volta dell'esame di Zic, nella nuova diretta di Amici di Maria De Filippi è Matteo, leader dei Black Soul Trio, a prendere il centro dello studio. si parte però da un filmato che racconta della lite avuta dal cantante con i componenti della sua band che hanno deciso di andare via senza di lui. La questione nasce dal fatto che Carlo Di Francesco ha proposto al cantante una prova da solista, ritenendo la band in sé priva di identità. Il cantante, prima di accettare la proposta di Carlo, ha deciso di discuterne con gli altri due elementi della band, che hanno ritenuto impossibile anche da proporre una cosa del genere. Se inizialmente Matteo ha rifiutato di prepararsi per il compito da solista, alla fine ha manifestato le sue perplessità ai compagni, dichiarando di non essere pronto ad abbandonare così a cuore leggero un'occasione simile.

ESAME SUPERATO E NUOVO INIZIO PER MATTEO

Ne è scaturita una lite con la band che ha alla fine deciso di lasciarlo da solo nella scuola. Matteo, ancora molto provato da tutta questa vicenda, è oggi in studio per sostenere in diretta un importante esame, che deciderà se rimarrà nella scuola iniziando un percorso da solista o se dovrà abbandonare il programma per sempre. Il pubblico e i compagni sono tutti dalla sua parte e, dopo due esibizioni sulle note di Miserere e Caruso, anche i professori confermano che il suo percorso nella scuola può continuare senza problemi. L'esame è quindi perfettamente superato!

