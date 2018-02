Massimiliano Morra è Saro Licata in Furore Capitolo Secondo: l'attore oggi ospite a Verissimo

Massimiliano Morra torna ad indossare i panni di Vito Licata nella seconda stagione di Furore: tutti i dettagli oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin (Verissimo)

17 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Massimiliano Morra in Furore Capitolo Secondo

Ospite a Verissimo nell'appuntamento di oggi pomeriggio, Massimiliano Morra presenterà il secondo capitolo della fiction Furore, dove si calerà nei panni del giovane Saro Licata alle prese con il dolore per la perdita di suo fratello. Nel celebre salotto televisivo di Silvia Toffanin l'attore parlerà infatti della fiction e del suo personaggio, oltre a tutte le novità che porterà su Canale 5 l'attesissima seconda stagione. Massimiliano Morra avrà quindi la possibilità di rivelare alcune anticipazioni sul suo personaggio e su quello di suo fratello Vito, la cui morte, a quanto pare, lo unirà in maniera indelebile proprio alla giovane Adua. "Io voglio vendicare la morte di Vito. E lo vuole anche lei", ha anticipato infatti Massimiliano Morra raggiunto da Tv sorrisi e Canzoni, dove ha rivelato inoltre che proprio grazie a questa fiction e alla tragica sorte di Vito nella trama è riuscito a rafforzare il legame con suo fratello Alfredo: "Fa l’avvocato e vive a Napoli. Mi distrugge soltanto l’idea di poter perdere uno dei miei cari"

IL CONFLITTO CON FRANCO BELMONTE

Massimiliano Morra è tra i protagonisti principali di Furore - Capitolo Secondo in onda da domenica 18 febbraio, per 8 puntate, in prima serata, su Canale 5. Interpreta Saro Licata, fidanzato con Giuseppina (Clotilde Esposito). Il fratello Vito, invece, è legato sentimentalmente a Marisella (Adua Del Vesco). Le due ragazze sono sorelle di Sofia Fiore (Elena Russo), la vedova Schivo, che si è messa in affari proprio con Vito, il futuro cognato, e sta avendo grande successo con i suoi cantieri edili. E’ un momento particolarmente felice per Vito, che sta per sposare la propria amata e sta per prendere in gestione il più grande albergo della zona, pur in declino. I suoi piani si scontrano però con i progetti poco puliti del potente Calligaris (Remo Girone) e del suo socio (Lorenzo Flaherty), mentre Saro entrerà in conflitto Franco Belmonte (Francesco Ferdinandi), un giovane, capriccioso tenente dedito al gioco, alle donne e figlioccio di Calligaris, che lo protegge. Ma tutto prenderà un'altra piega quando arriverà Giovanna (Raffaella Di Caprio), una giovane e bella napoletana che alla morte dei genitori ha scoperto di essere stata adottata e si trasferirà a Lido Ligure per cercare la verità sulle sue origini.

LA CARRIERA DI MASSIMILIANO MORRA

Massimiliano Morra ha 32 anni ed è napoletano. Ha iniziato giovanissimo a lavorare come modello per prestigiosi marchi del nostro Made In Italy. Nel 2010, è stato incoronato Il Più bello d'Italia. Nel 2013, esordisce come attore ricoprendo il ruolo di protagonista maschile, accanto a Manuela Arcuri, della miniserie Pupetta - Il coraggio e la passione, regia di Luciano Odorisio, in cui interpreta il ruolo del boss della malavita Michele De Nicola. Nello stesso anno, è co-protagonista, accanto a Sabrina Ferilli e Virna Lisi, di Baciamo le mani - Palermo New York 1958, diretto da Eros Puglielli. Dodici mesi dopo, prende parte alla seconda stagione de Il peccato e la vergogna e Rodolfo Valentino - La leggenda, dove veste i panni di Ramon Novarro. E' tra gli interpreti più amati del primo ciclo di Furore - Il vento della speranza, per la regia di Alessio Inturri. Nel 2015, dopo aver girato come co-protagonista, accanto a Gabriel Garko, Stefania Sandrelli e Adua Del Vesco, Non è stato mio figlio, regia di Luigi Parisi e Alessio Inturri, ritorna sul set con Il bello delle donne... alcuni anni dopo, diretto da Eros Puglielli. Quest'anno, tra qualche settimana, sarà nel cast della nuova stagione di Ballando con le stelle al sabato sera di Rai1.

