Mauro Mandolini/ Chi è l'ex marito di Nadia Rinaldi e padre di Riccardo

Chi è Mauro Mandolini, attore e regista teatrale ex marito di Nadia Rinaldi, ex naufraga all'Isola dei Famosi 2018: l'amore con l'ex consorte e il figlio Riccardo

Mauro Mandolini (Facebook)

Nel corso della sua avventura in Honduras all’Isola dei Famosi 2018 Nadia Rinaldi, nota attrice e volto televisivo, ha spesso parlato del suo passato e della sua famiglia. Le storie d’amore non andate per il meglio, l’amore per i figli ma non solo. Anche per la sua presenza in tv, il giovanissimo figlio Riccardo Mandolini è diventato uno degli idoli sul web, in particolare per le ragazze, ma chi è suo padre, Mauro Mandolini? Ex marito di Nadia Rinaldi, Mauro Mandolini è un attore teatrale, regista teatrale e drammaturgo italiano. Allievo di Orazio Costa Giovangigli, Gianni Diotaiuti, Giacomo Colli e Antonio Pierfederici, il suo debutto da attore risale al 1987 con Gabriele Lavia nel Macbeth di Shakespeare, ottenendo un giudizio critico favorevole dalla critica. Nel 1992, insieme ad alcuni colleghi come Tony Bertorelli e Giancarlo Cobelli, ha lavorato con Anatoly Vasiliev presso la Scuola d’Arte Drammatica di Mosca, ed è stato inoltre, insieme a Gianluca Ramazzotti, il primo interprete in Italia di numerosi testi: tra i tanti, "La donna in nero" di Stephen Mallatratt e "Napoleone e il generale" della Soiziki Moreau.

CHI E' MAURO MANDOLINI

Nel 1989 Mauro Mandolini ha diretto e scritto il suo primo testo, “Cara”, che è stato poi seguito da numerosi altri: "Notte da rifiuti", "Deus ex machina", "Un lungo applauso", "Ultima stagione in serie A", "Il piccolo freddo", "Tana libera tutti", "Frontale", "Mammine care", "Un minuto di silenzio", "Pizza da asporto". Nel 1998 è stato invitato al Traverse Theatre di Edimburgo come autore italiano emergentem, per poi scrivere il romanzo fantasy "La famiglia Ray e la collina dei sette respiri". L’amore con l’attrice Nadia Rinaldi risale alla fine degli anni Novanta ed è culminato nel 2000, con la nascita di Riccardo. La loro storia è terminata poco tempo dopo, con la Rinaldi che nel 2003 si è sposata con Ernesto Ascione. Una relazione che non è durata molto, con la showgirl che si è nuovamente sposata sette anni più tardi con il pittore Francesco Toraldo, con il quale è rimasta legata fino al 2012. Una storia d'amore terminata ma che vive ancora grazie a Riccardo...

