NADIA RINALDI/ Scagiona Francesco Monte dalle accuse: è tutta strategia? (Verissimo)

Nadia Rinaldi, ospite questo pomeriggio nel consueto appuntamento settimanale con Verissimo, ha scagionato Francesco Monte dalle accuse di uso di marijuana.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Nadia Rinaldi a Verissimo

Nello studio di Verissimo farà il proprio ingresso questo pomeriggio l’attrice romana Nadia Rinaldi, reduce dall’esperienza nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Un’esperienza terminata anzitempo nella quale la Rinaldi è stata oggetto di una serie di controversie e polemiche. In attesa di conoscere direttamente dalla sua voce quanto successo nei mari dell’Honduras, vi raccontiamo di come la Rinaldi intercettata da Striscia la notizia abbia voluto spezzare una lancia a favore di Francesco Monte, smentendo l’illazione secondo cui avrebbe portato sull’isola della marijuana. Nello specifico la Rinaldi ha in parte smentito le dichiarazioni di Eva Henger parlando di semplice tabacco: “Non posso contraddire, né confermare. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento. Ho visto che Francesco era l’unico a fumare il tabacco, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana. Avrebbe potuto denunciarlo al suo rientro. Se è convinta di quello che ha visto, è giusto che vada avanti ed è giusto che lui si sia ritirato per difendersi. Credo che sia ancora più giusto che la cosa resti tra loro, senza coinvolgere gli altri. Non è corretto metterci quasi alla gogna, come se dovessimo schierarci”.

NADIA RINALDI, LA CARRIERA

Nadia Rinaldi è un’attrice nata a Roma il 13 settembre del 1967. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo coincidono con la frequentazione del laboratorio sperimentale del grande Gigi Proietti e quindi con l’esordio sul grande schermo grazie a Christian De Sica che nel 1991 l’ha inserita nel cast della commedia Faccione, di cui era anche regista. Nello stesso anno la Rinaldi ha catturato l’attenzione di Giulio Base che l’ha voluta nel cast del film Crack per poi ottenere grande successo e visibilità nel film comico di Enrico Oldoini, Vacanze di Natale ’91. L’esperienza è stata talmente positiva che l’anno seguente lo stesso Oldoini l’ha confermata nel cast di un altro film di ottimo riscontro come Anni 90 mentre con Pino Quartullo ha collaborato nel film Quando eravamo repressi. È il periodo di maggiore popolarità di Nadia Rinaldi inserita in tanti altri ottimi film come Anni 90 – Parte II, SPQR – 2000 e mezzo anni fa, Miracolo italiano e Amami. Recentemente è comparsa in televisione in un episodio della serie televisiva Rocco Schiavone.

