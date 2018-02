PANIC ROOM/ Su Canale Nove il film con Jodie Foster e Kristen Stewart (oggi, 17 febbraio 2018)

Panic Room, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Jodie Foster, Kristen Stewart e Forest Whitaker, alla regia David Fincher. Il dettaglio della trama.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata Canale Nove

JODIE FOSTER NEL CAST

Il film Panic Room va in onda su Canale Nove oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.25. Prodotta nel 2002 per la regia di David Fincher, la pellicola ha come attori protagonisti Jodie Foster, Kristen Stewart e Forest Whitaker. All'epoca della realizzazione del film Kristen Stewart aveva solo dodici anni e nonostante la sua giovane età fu candidata come "migliore attrice protagonista" al premio annuale "Young Artist Award". È diventata famosa grazie al personaggio interpretato nella serie "Twilight", ispirata alle storie fantasy ideate da Stephenie Meyer. Nel film sono stati impiegati molti effetti speciali "digitali" e per questo motivo i costi di produzione sono lievitati molto sino a sfiorare i cinquanta milioni di dollari. Il livello di perfezione delle riprese hanno convinto gli addetti ai lavori che non credevano pienamente nelle grandi possibilità offerte dalla tecnologia digitale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PANIC ROOM, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Dopo il divorzio Meg Altman va a vivere in una lussuosa villetta a New York insieme a Sara sua figlia. Nella casa c'è una stanza blindata voluta dal vecchio proprietario, la Panic Room, nella quale c'è un impianto di video-sorveglianza relativo alle telecamere distribuite in diversi punti dell'appartamento. Una notte Meg si accorge che in casa sono entrati tre rapinatori e, per mettersi al sicuro, si rinchiude nella stanza blindata insieme a Sara. Uno dei ladri è Burnham, ed è proprio la persona che ha lavorato alla realizzazione della stanza blindata, poi c'è Junior (Jared Leto), un giovane avido e nipote del vecchio proprietario, il terzo uomo è un criminale che si chiama Raoul (Dwight Yoakam). Junior è l'unico degli eredi a sapere che nella Panic Room c'è una cassaforte che conserva gran parte dei beni di famiglia, quindi vuole tenere tutto per sé senza dividere con nessuno. Sia Burnham che Raoul hanno accettato di aiutare Junior in cambio di una somma di danaro. Per accedere alla Panic Room la porta deve essere aperta dall'interno, quindi per costringere la donna ad aprire Burnham decide di immettere del gas propano nella stanza. Meg ricorre ad un espediente e manda a monte il tentativo dei tre malviventi. A questo punto Junior rinuncia al furto ma quando svela ai suoi compagni che nella cassaforte c'è molto più danaro di quanto aveva detto, Raoul diventa una furia e lo ammazza. A rendere più complicata la situazione è l'improssivo arrivo di Stephen, avvertito in tempo da Meg, la sua ex-moglie. Burnham e Raoul lo immobilizzano e lo picchiano con malvagità. Sarah, che soffre di diabete, guardando le immagini del padre riprese dalla telecamera, si sente male e quindi Meg deve assolutamente prendere i medicinali necessari. Segue la situazione dai monitor, nel momento giusto apre la porta della Panic Room ma Burnham e Raoul se ne accorgono e approfittano per accedere nella stanza blindata. Meg fa in tempo a lanciare il sacchetto dei medicinali nella Panic Room poi, servendosi di un altoparlante, supplica Burnham e Raoul di salvare la vita a Sarah iniettandole il medicinale. Burnham decide di fare l'iniezione alla ragazza e Sarah è salva. I due rapinatori scassinano la cassaforte ma trovano solo pochi milioni di dollari, quindi escono tenendo Sarah in ostaggio. Gli Altman si scontrano con Raoul e Meg rischia di essere ammazzata. Burnham tenta di fuggire ma poi interviene a favore di Meg e di Sarah e ammazza Raoul. Finalmente arrivano i poliziotti allertati precedentemente da Stephen e Burnham finisce in manette. Per dimenticare la terribile esperienza, Meg e sua figlia decidono di trovare un'altra casa.

