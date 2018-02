PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 17 febbraio 2018 a LatteMiele: grinta per il Capricorno, difficoltà per l'Ariete

Oroscopo di oggi, sabato 17 febbraio 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: periodo di grande grinta per il Capricorno, difficoltà invece per l'Ariete. Vergine periodo difficile

17 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 17 FEBBRAIO 2018

Ora passiamo a vedere i segni zodiacali nel dettaglio e lo facciamo sempre con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Leone. Ariete: non è un periodo facile per questo segno, è un momento di lotta perché Saturno dissonante dice che a livello di professione non tutto è facile e qualcuno ha abbandonato nei percorsi nel passato e deve rimettersi in gioco e tutto questo costa. Oltretutto non piace fare delle cose che non sono interessanti e quindi piuttosto che vivere una vita monotona si preferisce dedicarsi all'avventura. Leone: i nati sotto questo segno sono insoddisfatti per tutto quello che è successo nel passato recente ma si rimane tranquilli perché i cambiamenti non tarderanno ad arrivare. Si vorrebbe abbandonare un progetto o rivederlo. Se si ha a che fare con segni dell'Acquario, del Toro e dello Scorpione bisogna cercare di fare attenzione.

PERIODO DI GRINTA PER IL CAPRICORNO, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni in crescita rispetto a quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro non deve assolutamente abbandonare la fiducia e l'ottimismo anche perché questa giornata sarà in crescente e si potrebbe festeggiare gli incontri che non sono arrivati nel giorno di San Valentino. Possibilità di consensi in amore per quanto riguarda il Cancro che però si deve sforzare ad amare di più. Attenzione alle emozioni che possono portare a delle novità davvero molto interessanti. Il Capricorno vive un periodo di davvero grande grinta e riesce a comandare con buon piglio per quanto riguarda l'amore. Spesso si lavora sulla preparazione e con il tempo si riesce a conquistare la gloria che ormai da molto tempo è tra i grandi obiettivi delle prossime settimane. Si devono assolutamente fare dei progetti dal punto di vista del lavoro che può portare anche delle belle soddisfazioni nelle prossime settimane.

ARIETE ATTENZIONE AL FISICO, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 17 febbraio 2018, dai segni zodiacali in difficoltà per quanto riguarda la rubrica Latte e Stelle di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. L'Ariete si deve cautelare dal punto di vista fisico perché da gennaio qualcuno ha avuto fastidi. Il Leone vive un momento di grande insoddisfazione a causa di quanto è successo nel recente passato, ma bisogna rimanere assolutamente tranquilli perchè non tra molto tempo arriveranno dei cambiamenti molto interessanti. La Vergine vede arrivare dei grossi nuvoloni su un cielo che precedentemente sembrava invece libero e sgombro dalle preoccupazioni. E' un momento in cui diverse cose potrebbero regalare preoccupazioni, ma bisogna essere positivi e ottimisti nell'aspettare che possa arrivare una svolta. Il Sagittario da un po' di tempo è aggressivo e rischia di esporsi troppo, non deve fare assolutamente il passo più lungo della gamba.

© Riproduzione Riservata.