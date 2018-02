Pietro Montemarano/ Chi è il fidanzato di Raffaella Di Caprio: la passione per i viaggi

Pietro Montemarano: chi è il fidanzato di Raffaella Di Caprio, che vedremo protagonista in Furore 2. Le sue passioni, i suoi sogni, le ambizioni del napoletano...

Pietro Montemarano (foto da Instagram)

Pietro Montemarano non è di certo sconosciuto agli occhi dei fan di Raffaella Di Caprio, l'attrice che si prepara in questi giorni al debutto di Furore 2 ed in cui la vedremo nei panni di Giovanna. Si tratta infatti del fidanzato storico dell'artista, fin da quel maggio del 2014 in cui hanno annunciato ufficialmente la loro unione. Distante dal mondo dello spettacolo, Pietro è un ragioniere che ha concluso il suo percorso di studi in Marketing ad Harvard, la prestigiosa Università di Cambridge, e lavora oggi nel direttivo del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Abita tuttavia a Telese Terme, in provincia di Caserta, dopo tanti anni vissuti nella sua città natale, Napoli. Data la popolarità raggiunta dalla Di Caprio, cresce anche l'interesse nei confronti di Montemarano...

LE PASSIONI DI PIETRO MONTEMARANO

Ma chi è veramente Pietro Montemarano? Quali sono i suoi sogni, le sue passioni, le sue principali ambizioni? Lo storico fidanzato di Raffaella Di Caprio è un grande amante dei viaggi. Pietro non disdegna la possibilità di andare all'estero, come dimostrano le località che ha segnalato sul suo profilo Facebook: dal Canada a Parigi fino a Barcellona, l'ultima meta, che ha visitato due anni prima della sua unione con la Di Caprio. Amante del ballo, è inoltre un fervente sostenitore dei balli di gruppo e della musica latina. Lo dimostra la campagna social che ha lanciato a favore del MalaNoche Group, la scuola di ballo di Telese Terme e organizzatrice di eventi che guida al fianco dell'amico storico Andrea Guzzardi. Insomma, un personaggio ancora da scoprire...

© Riproduzione Riservata.