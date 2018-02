RAFFAELLA DI CAPRIO/ Da Furore al sogno degli Oscar con un Leonardo al suo fianco... (Verissimo)

L’attrice Raffaella Di Caprio, ospite questo pomeriggio a Verissimo. Domani l’esordio nella prima serata di Canale 5 come protagonista della fiction Furore – Il vento della speranza.

Nel salotto televisivo di Verissimo ritroveremo l’attrice campana Raffaella Di Caprio. Per lei sarà l’occasione ideale per lasciare una lunga intervista in cui si andranno a toccare svariati argomenti partendo dalla sfera sentimentale fino ad arrivare a quelli professionali. A proposito di recitazione, la Di Caprio sarà una delle principali protagoniste della splendida fiction Furore – Il vento della speranza la cui seconda stagione andrà in onda nella prima serata di Canale 5 a partire da domani. Raffaella Di Caprio vestirà i panni di Giovanna Minutello, una giovane ed affascinante donna napoletana caratterizzata da una cicatrice a forma di A presente sul proprio corpo. Giovanna dopo aver scoperto di essere stata adottata, ha deciso di lasciare Napoli per andare a vivere a Lido Ligure allo scopo di scoprire cosa sia successo nel suo passato e soprattutto perché, ancora in fasce, sia stata strappata dalle braccia della propria madre biologica. Magari la Di Caprio proprio dallo studio di Verissimo potrebbe regalare qualche altra gustosa anticipazione sul proprio personaggio.

RAFFAELLA DI CAPRIO, LA CARRIERA

Raffaella Di Caprio è una delle più interessanti attrici emergenti del panorama italiano. Parente del più famoso Leonardo Di Caprio (i loro nonni erano cugini di primo grado), Raffaella ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo partecipando a numerosi concorsi di bellezza tra cui anche il celebre Miss Italia che l’ha visto chiudere con un ottimo quinto posto finale. Come lei stessa ha avuto modo di raccontare in un’intervista riportata da FanPage.it, la sua ascesa professionale non è stata semplicissima tant’è che è andata incontro ad un periodo di pericolosa stasi. La svolta è arrivata grazie all’incontro con Rosario Porzio, un talent scout e farmacista, che ha saputo indirizzarla nel migliore dei modi permettendole di lavorare con costanza nel mondo della recitazione. Infatti, la giovane Raffaella è entrata nel cast della fiction Mediaset, Furore, ed ora sembra indirizzata verso una carriera di prestigio che potrebbe regalarle tante soddisfazioni. Chissà che un giorno non possa incontrare il suo Leonardo Di Caprio magari nella fatidica serata hollywoodiana dedicata alla consegna dei Premi Oscar.

