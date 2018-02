RICCARDO MANDOLINI/ Il figlio di Nadia Rinaldi, primi passi come attore

Riccardo Mandolini, figlio di Nadia Rinaldi: il primogenito dell'attrice romana, ospite della puntata odierna di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.

Riccardo Mandolini è il figlio di Nadia Rinaldi, l'attrice romana che ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. Nadia Rinaldi sarà ospite della puntata odierna di Verissimo, in onda oggi, sabato 17 febbraio 2018, a partire dalle ore 16:10, durante la quale verrà intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin. Riccardo Mandolini è il primo figlio di Nadia Rinaldi, nato nel 2000 dalla relazione con il regista Mauro Mandolini. L'attrice romana ha anche una figlia, Francesca Romana, nata nel 2007 dalla storia d'amore con il pittore Francesco Toraldo. Riccardo Mandolini, dopo aver compiuto 18 anni, oltre a presenziare in studio durante le puntate serali de L'Isola dei Famosi nel parterre dedicato ai parenti e agli amici dei concorrenti in gara, ha partecipato anche a qualche puntata di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D'Urso, in veste di opinionista. A Riccardo sono bastate pochissime apparizioni televisive per scatenare subito l'entusiasmo dei social network nei suoi confronti.

RICCARDO MANDOLINI: PRIMI PASSI COME ATTORE

Il diciottenne, infatti, ha accolto la madre Nadia Rinaldi, nello studio de L'Isola dei Famosi, dopo la sua eliminazione dal gioco e il ritorno in Italia dall'Honduras. E' stata sufficiente questa fugace apparizione per ricevere tantissimi complimenti sui social network, un po' come è capitato anche a Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, il concorrente non-famoso di quest'Isola. Riccardo Mandolini ha deciso di attendere il ritorno della madre da L'Isola dei Famosi per poter festeggiare finalmente la maggiore età. Riccardo sembra aver ereditato dalla madre la passione per il mondo dello spettacolo: il 18enne, infatti, sta muovendo i primi passi come attore, considerando che risulta essere nel cast del musical M.A.F.I.A., di Emiliano Palmieri e Anna Musiconico, dove sta lavorando al fianco della madre. Per quanto concerne, invece, la situazione sentimentale del ragazzo, Riccardo Mandolini, stando a quanto afferma il suo profilo Facebook, risulterebbe "impegnato". Riccardo Mandolini, infine, è un tifoso della Roma.

