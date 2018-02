ROCÌO MUÑOZ MORALES/ “Mi ha ferito essere giudicata, senza sapere nulla di me” (Verissimo)

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Rocìo Muñoz Morales a Verissimo

Rocìo Muñoz Morales, splendida compagna di Roul Bova ospite della nuova puntata di Verissimo. L’attrice spagnola ha conosciuto e ed è stato immediato colpo di fulmine con Roul Bova sul set del film Immaturi e con lui nel 2015 ha avuto una tenera bambina di nome Luna. La loro storia d’amore è stata sin da subito sotto i riflettori a causa della popolarità di Roul Bova e del fatto che l’attore fosse ancora sposato con Chiara Giordano. Tuttavia Rocìo Muñoz Morales ha spesso preferito non parlare di questo suo grande e passionale amore con Roul Bova, in parte per preservare i figli dell’attore ma anche per la sua grande riservatezza in tema di vita privata.

Quest’oggi però ai microfoni di Verissimo, per la prima volta ha deciso di condividere alcuni momenti importanti della sua storia d’amore togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Infatti se in un primo momento ha sostenuto di sentirsi davvero fortunata come donna e come madre ad avere incontrato nella sua vita Roul Bova affermando: “Mi sento fortunata. E’ bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello”, ha poi trovato anche il modo di ricordare gli inizi della loro relazione.

ROCÌO MUÑOZ MORALES: “MI SENTO FORTUNATA, ROUL HA UN CUORE BELLO”

Rocìo Muñoz Morales ha quindi parlato dei numerosi attacchi mediatici subiti rivelando: “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo. Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile”. Di fronte a Silvia Toffanin che le chiede come e cosa abbia fatto in realtà scattare la scintilla tra lei e Roul Bova, Rocìo Muñoz Morales ha così replicato: “E’ stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo.

La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura”. Riguardo ai suoi prossimi impegni lavorativi, Rocìo Muñoz Morales ha raccontato che a metà aprile uscirà un nuovo film ‘Tu mi nascondi qualcosa’ nel quale si è trovata a lavorare al fianco di grandi attori come Rocco Papaleo e Giuseppe Battiston. Inoltre ha svelato che sta lavorando anche alla quinta stagione della fiction di successo di Rai 1, A un passo dal cielo.

