RON / Lucio!, omaggio musicale per celebrare il cantautore bolognese (Verissimo)

Il cantante pavese, Ron ospite della Toffanin. Fresco vincitore del premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto da Lucio Dalla.

17 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Ron a Verissimo

Chiusa la parentesi del Festival di Sanremo 2018, si può finalmente comprendere appieno la grandezza di alcune canzoni che ne hanno sancito in qualche modo la buona riuscita anche se non sono arrivate sul podio. Si tratta della canzone di Ron, Almeno pensami, brano inedito di Lucio Dalla che il cantante pavese ha avuto la fortuna e il privilegio di portare sul palco dell’Ariston. Di questo e del ricevuto premio della critica Mia Martini, avrà modo Ron di parlare ai microfoni di Silvia Toffanin nel programma del sabato pomeriggio, Verissimo. Secondo alcune indiscrezioni di persone molto vicine a Lucio Dalla e suoi vari collaboratori, il cantautore bolognese teneva particolarmente a questo brano che curava in maniera certosina considerandolo addirittura uno dei pezzi più importanti del disco che stava scrivendo. Un grande onore quindi per Ron per il quale portare questo brano inedito di Lucio Dalla sul palco di Sanremo è stata una cosa eccezionale e meravigliosa, segno del grande artista qual è stato Lucio Dalla.

RON, IL 2 MARZO USCIRÀ LUCIO!

Ron infatti dopo al sua vittoria in conferenza stampa ha sostenuto che in qualche modo Lucio Dalla con Almeno pensami ha messo tutti d’accordo, entrando come molte sue altre canzoni nel cuore della gente. Queste le sue parole: “Io mi sono messo al servizio di questa canzone perché era impensabile che una canzone così bella potesse essere dimenticata, visto che era inedita. Ringrazio tutta la critica per questo grande riconoscimento. Davvero Grazie!. Questo premio compensa perfettamente la mancata vittoria. Credo che Lucio sarebbe contento perché non ha mai amato le grandi vittorie, ma quelle che contano davvero”.

Ron inoltre avrà modo ancora di omaggiare il grande Lucio Dalla, infatti il 2 marzo uscirà Lucio!, un omaggio musicale da parte di Ron per celebrare la ricorrenza del 75esimo compleanno di Lucio Dalla facendo rivivere la poetica e l’anima musicale del cantautore bolognese. Si tratta di un progetto discografico composto da dodici canzoni tra cui l’inedito di Sanremo ed alcuni dei più grandi successi di Dalla e di Ron che per l’occasione li ha riarrangiati e reinterpretati. C’è attesa anche per i suoi concerti Live, il 6 maggio al Teatro dal Verme di Milano e il 7 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli).

