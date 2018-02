ROSSELLA LEONE/ Chi è la moglie di Salvo Ficarra (e dove l’avete già vista)

Ebbene sì, Salvo Ficarra è sposato e la donna con la quale condivide la vita è Rossella Leone. Ecco tutte le curiosità sulla donna che da dodici anni condivide la sua vita con l'attore

Ficarra e Picone

Sono trascorsi dodici anni dal matrimonio che ha unito il comico Salvo Ficarra a Rossella Leone, grazie ad una cerimonia celebrata a Corato, in Sicilia, blindata e riservata. Data la natura della verve irriverente dell'attore, è facile intuire come anche quest'occasione sia diventata trampolino di lancio per Ficarra e per la sua apprezzabile ironia. Il comico sarà inoltre presente al fianco del compagno di sempre, Valentino Picone, all'interno della puntata di Verissimo di oggi, sabato 17 febbraio 2018. Ma se da un lato del comico si sanno diversi dettagli, forte del suo successo ottenuto con il duo Ficarra & Picone, della moglie Rossella si conoscono ben pochi particolari. La misterio donna è devota molto alla sua famiglia costruita ormai oltre dieci anni fa con l'attore siciliano da sempre molto riservato e geloso della sua privacy. Ficarra scherza e gioca con tutti, anche le veline a Striscia la Notizia, ma sempre rispettoso della moglie.

I DETTAGLI SU ROSSELLA LEONE

Di origine coratina e tranese d'adozione, la bella Rossella Leone ha partecipato anche al film Anche se è amore non si vede diretto dal Ficarra e Picone (in cui i due sono anche i protagonisti), il primo che li vede nei panni di registi ed in cui interpreta il ruolo di Angela. Rossella è inoltre madre di due figli, Vincenzo e Tommaso, che la coppia ha avuto nel 2006 e 2008, nati a distanza di pochi anni dalle loro nozze. Rossella e Salvatore sono infatti molto scrupolosi nel mantenere privata la loro vita personale, decisi a rimanere lontano da possibili scoop e riflettori mediatici. Una delle poche foto che ritrae la coppia risale infatti a qualche anno fa, grazie al settimanale Oggi che li ha pizzicati durante una vacanza estiva a Taormina ma solo queste sono le foto di "coppia" che possiamo avere. I due sono davvero molto discreti o sono i giornali che non sono morbosi con i personaggi così "normali"? I dettagli sulla loro vita di coppia potrebbero venire a galla oggi durante la nuova puntata di Verissimo in cui i due comici saranno ospiti.

