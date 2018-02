SABATO ITALIANO / Anticipazioni, da Sveva Cardinale a Carmen Russo (17 febbraio)

Sabato Italiano, puntata 17 febbraio: il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Eleonora dedica la prima parte di cronaca alla vicenda di Sveva Cardinale. In studio Carmen Russo e...

17 febbraio 2018 - agg. 17 febbraio 2018, 15.49 Dario D'Angelo

Eleonora Daniele a Sabato Italiano

Sarà una puntata come sempre divisa in due grandi tronconi quella di Sabato Italiano, il contenitore del sabato pomeriggio condotto da Eleonora Daniele su Rai Uno a partire dalle ore 16 e 45. Nella prima parte spazio alla cronaca, con la Daniele che grazie all'ausilio dei suoi inviati ripercorrerà la vicenda di Sveva Cardinale. Si parla ovviamente della presunta veggente di Brindisi che lo scorso gennaio è finita in manette con l’accusa di truffa. Alla Cardinale si imputa di aver sottratto milioni di euro ai suoi fedeli. Un caso per certi versi sconvolgente che ha già attirato l'attenzione di diversi programmi d'inchiesta. Eleonora Daniele cercherà di ripercorrere tutte le tappe più importanti di questa vicenda a dir poco burrascosa attraverso filmati e testimonianze esclusive, aggiornando poi il suo pubblico con gli ultimi sviluppi.

GLI OSPITI DI ELEONORA DANIELE

Ma come detto Sabato Italiano, il programma che allieta il sabato pomeriggio del pubblico di Rai Uno, è noto per saper mescolare sapientemente due ingredienti: da una parte la serietà dettata dalla cronaca, dall'altra quella leggerezza di cui nel Paese si sente il bisogno. E a chi si affiderà Eleonora Daniele per portare un po' di buonumore nelle case degli italiani? Di sicuro ad una coppia storica del mondo dello spettacolo: Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che non mancheranno di esibirsi in un ballo scatenato come già accaduto in passato negli studi di Sabato Italiano oltre che festeggiare il 5° compleanno della loro piccola Maria. Assieme a loro altre due presenze fisse dello show di Rai Uno: Emanuela Aureli, come sempre perfetta nelle sue imitazioni, e Maurizio Ferrini, che riproporrà la mitica signora Coriandoli.

