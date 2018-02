SEPHORA, AMICI 17/ La ballerina in attesa del giudizio dei professori

Sephora, Amici 17, giudizio dai professori: la ballerina 17enne, entrata nella scuola per volere di Alessandra Celentano, ha sostenuto verifiche da tutta la commissione danza.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Sephora, Amici 17: giudizio dei professori (Sito ufficiale)

Sephora Ferrillo è una nuova allieva della diciassettesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi. La ballerina di origini napoletane, proveniente da Udine, ha soltanto 17 anni ed è entrata a far parte della classe di Amici per volere esplicito dell'insegnante Alessandra Celentano che ha deciso di assegnarle il banco appartenente a Claudia Manto. Il resto della commissione danza, composto da Veronica Peparini, Garrison e Bill Goodson, ha accettato la proposta di sostituzione avanzata dalla Celentano. In questa prima settimana di scuola, quindi, Sephora ha provato varie coreografie in sala prove in presenza di tutti i docenti della commissione danza. Il primo a chiedere una verifica alla ballerina 17enne è stato Garrison. L'insegnante è rimasto colpito dalla maturità della ballerina, considerata soprattutto la sua giovane età. Dopo aver ascoltato il racconto della sua vita e del suo percorso artistico, Garrison ha deciso di far provare a Sephora due coreografie e una terza coreografie in compagnia dei professionisti. Garrison, però, ha preferito non esprimersi.

VERONICA PEPARINI E GARRISON NON SI ESPRIMONO SU SEPHORA

Sephora, durante la settimana, ha anche avuto un colloquio con Alessandra Celentano, l'insegnante che ha deciso di assegnarle direttamente un banco. La Celentano ha assegnato per la prima volta un banco di Amici e ha voluto ricordarlo alla ballerina. L'insegnante si è complimentata con Sephora per il suo modo di lavorare, per la sua espressività, per i movimenti, per la tecnica e per l'impegno. Alessandra Celentano, però, ha consigliato alla giovane ballerina di optare per un trucco più leggero. Dopo questi consigli, Sephora ha provato un passo a tre. Veronica Peparini, invece, esattamente come Garrison, ha scelto di non esprimere un giudizio su Sephora: la ballerina, che ha confidato alla docente di sentirsi più adatta per il moderno, ha eseguito due coreografie e un assolo montato direttamente da lei stessa. L'ultimo insegnante, in ordine di tempo, ad aver visto da vicino Sephora è stato Bill Goodson che, dopo averla vista provare una coreografia, ha dichiarato di trovarla in ritardo nei movimenti. Per quanto riguarda lo speciale del sabato, Sephora è stata scelta dalla squadra capitanata da Einar.

