SHINING/ Su Iris il film con Jack Nicholson (oggi, 17 febbraio 2018)

Shining, il film in onda su Iris oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd, alla regia Stanley Kubrick. La trama del film nel dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

JACK NICHOLSON NEL CAST

Il film Shining va in onda su Iris oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola thriller tra le più famose della storia del cinema internazionale, Shining ha potuto contare sulla regia di un personaggio come Stanley Kubrick, regista di grandissime opere come 2001: Odissea nello spazio, Full Metal Jacket e Arancia meccanica. A interpretare il personaggio principale della storia è Jack Nicholson, altro volto noto del cinema americano ed internazionale. L'intera trama prende ispirazione dall'omonima storia romanzata da un grande nome della letteratura statunitense del calibro di Stephen King. Stanley Kibrick, oltre a curare la regia, si occupò di produrre la pellicola e di redigere l'intera sceneggiatura. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHINING, LA TRAMA DEL FILM

Jack Torrance è un aspirante scrittore in cerca di ispirazione ma momentaneamente disoccupato. Aperto a qualsiasi tipo di proposta lavorativa, decide di accettare l'incarico di guardiano presso una struttura alberghiera stipata tra le vette aguzze del Colorado. La proposta lavorativa prevede che Jack debba trasferirsi assieme alla sua famiglia per circa cinque mesi, vivendo all'interno dell'albergo, completamente isolati dal resto del mondo. L'uomo sembra felice del suo nuovo incarico e divertito all'idea di prendersi una sorta di pausa dalla vita reale. Prima di partire, però, il direttore della struttura alberghiera lo avverte di strani avvenimenti avvenuti diversi anni prima proprio all'interno dell'Overlook hotel. Il vecchio custode, in preda ad un folle raptus omicida, uccise barbaramente la sua famiglia. Jack non si preoccupa minimamente di quanto accaduto in passato all'Overlook e parte assieme a sua moglie Daisy e suo figlio Danny. La permanenza della famiglia Torrance, come predetto dal direttore dell'albergo, sarà tutt'altro che tranquilla. Pian piano, strane presenze inizieranno a fare la loro comparsa, gettando Jack in uno stato di follia irrazionale che lo spingeranno a sterminare la sua famiglia, proprio come accaduto tanti anni prima.

© Riproduzione Riservata.