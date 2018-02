Sanremo Young/ Classifica ed eliminati prima puntata: Rocco Scarano è primo, fuori Alexef e Sharon

Il primo appuntamento di Sanremo Young 2018 si è concluso con il primo posto di Rocco Scarano e l'eliminazione di Alexef e Sharon. Ecco la classifica definitiva della serata...

17 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Antonella Clerici conduce Sanremo Young 2018

CLASSIFICA PRIMA PUNTATA SANREMO YOUNG 2018

Domina la classifica della prima serata di Sanremo Young il talentuoso Rocco Scarano, seguito al secondo posto da Raffaele Renda, il concorrente che si è esibito sulle note di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, e dal terzo posto di Leonardo De Andreis, che nelle fasi finali della puntata ha guadagnato una posizione in graduatoria grazie al parere favorevole dell’Orchestra. In quarta posizione troviamo invece Zaira Angela Di Grazia, seguita dalla quinta di Elena Manuele, che ha guadagnato una posizione in seguito ai voti dei suoi compagni di avventura. Sesto posto per Matteo Markus Bok, settimo per Eleonora Pieri e ottavo per Bianca Moccia, che con la sua posizione fa da spartiacque fra la parte altra della graduatoria, quella dei cantanti che accedono di diritto alla seconda puntata, e l’area sottostante, dove sono stati collocati i concorrenti a rischio eliminazione: Ouiam El Mrieh, Alexef, Sharon e Luna Farina. I cantanti salvati dal giudizio finale di Paolo Bonolis sono Ouiam e Luna Farina, mentre Alexef, Sharon hanno dovuto dire addio per sempre al talent di Rai Uno.

LE PAGELLE DEI MIGLIORI IN GARA

Fra ai migliori della prima serata di Sanremo Young troviamo Raffaele Renda, un ragazzo di soli 17 anni che ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Un’emozione da poco”. Il concorrente ha stupito tutti con un’interpretazione magistrale, resa assai più interessante dall’aver modificato il suo timbro di voce rendendolo simile a quello femminile (Voto 9). Tante lodi da parte dell’Academy anche alla terza protagonista della serata, Luca Farina, una giovanissima interprete che, esibendosi sulle note di “Oggi sono” io è riuscita a dare la sua interpretazione del brano portato al successo da Alex Britti. Tanti i complimenti per lei, che ha sorpreso la giuria e i presenti con una presenza scenica fuori dal comune (Voto 8). Esibizione da brividi anche quella realizzata dalla giovanissima Zaira Angela Di Grazia, una interprete di soli 14 anni che con “Io vivrò” ha stupito la giuria dell’Academy conquistando anche Mara Maionchi. La nota discografica, infatti, ha premiato la sua performance con un 10, senza risparmiarle una serie di complimenti (Voto 9).

I CONCORRENTI PIÙ CRITICATI

Accompagnato da quella sana vanità tipica della gioventù, Matteo Markus Bok si è esibito sul palco dell’Ariston con “Noi ragazzi di oggi”, un brano che proprio sullo stesso palco, nel 1985, ha riscosso un successo senza precedenti grazie all'interpretazione di Luis Miguel. Il concorrente di Sanremo Young, dopo aver fatto il suo ingresso con in mano il suo cellulare per una diretta social, ha dato vita alla sua esibizione, ma la performance, per una serie di tecnicismi, è stata in parte criticata dai giurati dell'Academy, anche se nessuno ha messo in dubbio il grande potenziale del giovane interprete. Ha sollevato numerose critiche, invece, l’esibizione della piccola Zaira Angela Di Grazia, una cantante di soli 14 anni che con “Io vivrò” ha toccato alcune note troppo alte. A sottolineare le sue mancanze, soprattutto Iva Zanicchi, che nel mettere in evidenza il suo eccessivo urlare, ha in parte stroncato tutta la sua esibizione. Secondo la nota giurata, infatti, l'interprete ha commesso una serie di errori, uno su tutti quello di non inserire le sue emozioni all'interno del brano.

© Riproduzione Riservata.