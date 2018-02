THE CROODS/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Chris Sanders (oggi, 17 febbraio 2018)

The croods, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast i doppiatori: Emma Stone e Nicolas Cage, alla regia Chris Sanders e Kirk De Micco. Il dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA CHRIS SANDERS

Il film d'animazione The croods va in onda su Italia 1 oggi, sabato 17 febbraio 2018 alle ore 21,10. Una pellicola fantastica e d'animazione del 2013 che è stata scritta e diretta da Chris Sanders (Lilo & Stitch, Dragon trainer, Il re leone) e Kirk De Micco (Space chimps - Missione spaziale, La spada magica - Alla ricerca di Camelot, Striscia - Una zebra alla riscossa). Nella versione originale i protagonisti hanno le voci di Emma Stone (La la land, Easy girl, The amazing Spider-Man), Nicolas Cage (Face off - Due facce di un assassino, Via da Las Vegas, Il mistero dei Templari - Nationa treasure) e Ryan Reinolds (Deadpool, Ricatto d'amoer, Blade trinity). Si tratta del primo film della Dreamwork Pictuers distribuito dalla 20th Century Fox, visto che tutte le pellicole precedenti erano state distribuite da Universal. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE CROODS, LA TRAMA DEL FILM

I Croods sono una famiglia di cavernicoli. Il padre Grug costringe tutti i membri della famiglia a restare per la maggior parte del tempo all'interno di una caverna, che può fornire loro protezione dai predatori. La figlia maggiore, Eep, desidera però vivere all'esterno, scoprire il mondo e vivere qualche avventura. Una notte, attirata da un rumore, esce dalla grotta senza permesso e incontra Guy, un ragazzo nomade suo coetaneo. Questi mostra a Eep il fuoco, che i Croods non conoscevano ancora, e gli predice che il mondo verrà distrutto poco dopo da un gigantesco terremoto. Quando Grug si accorge dell'assenza della figlia parte alla sua ricerca e, una volta trovata la giovane, la confina in castigo nella loro caverna. Il terremoto predetto da Guy però si verifica ben presto e la grotta dei Croods viene completamente distrutta. La famiglia è quindi costretta a mettersi in marcia nella foresta alla ricerca di una nuova dimora. Ogni foglia però cela nuovi pericoli e nuovi predatori. Grug e i Croods rischiano di essere divorati ad ogni passo e la famiglia avrà bisogno dell'aiuto di Guy e della sua arma segreta, il fuoco, per riuscire ad attraversare la foresta.

© Riproduzione Riservata.