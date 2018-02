TORA! TORA! TORA!/ Su Rai Movie il film con Martin Balsam (oggi, 17 febbraio 2018)

Tora! Tora! Tora!, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 febbraio 2018. Nel cast: Martin Balsam e Jason Robard, alla regia Richard Fleischer. La trama del film nel dettaglio.

17 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film storico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MARTIN BALSAM

Il film Tora! Tora! Tora! va in onda su Rai Movie oggi, sabato 17 febbraio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola storica e di guerra che è stata diretta nel 1970 da Richard Fleischer, già famoso per la regia di film come Bersaglio umano, I diavoli del Pacifico, L'assassino di Rillington Place n. 10 e Sarah Bernhardt - La più grande attrice di tutti i tempi. L'intera trama ripercorre gli avvenimenti storici che precedettero la terribile imboscata perpetrata dall'esercito giapponese ai danni della flotta americana a Peal Harbour. Il cast di attori protagonisti che prese parte al film si compone di Martin Balsam, Jason Robards, Sô Yamamura, Joseph Cotten e Tatsuya Mihash. Il film Tora!Tora! Tora! ha rappresentato un decisivo cambio di rotta in relazione alla visione americana verso il popolo giapponese che dopo l'attacco a Pearl Harbour veniva solitamente identificato in accezione negativa. Difatti la trama della pellicola diretta da Richard Fleischer, in un certo senso, giustifica e indaga le reali motivazione che spinsero l'esercito nipponico ad attuare il disastroso attacco ai danni della marina statunitense. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TORA!, TORA!, TORA!, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Il Giappone è ormai sceso in guerra al fianco della Germania e, mentre imperversa un sanguinario conflitto anche in territorio cinese, l'esercito nipponico è pronto ad espandere il terreno di guerra anche negli Stati Uniti. Tuttavia, l'esercito a stelle e strisce, sembra prendere sotto gamba l'eventualità di un attacco nipponico e non dispone le difese necessarie a scongiurare una simile eventualità. Nel frattempo, il comandante giapponese Isoroku Yamamoto decide di pianificare un astuto attacco ai danni dell'esercito americano stanziato a Peal Harbour, che passerà alla storia per le sue modalità di esecuzione e per gli ingenti danni che fu in grado di provocare. Il piano va a buon fine e l'esercito americano viene colpito al cuore, con la perdita di centinaia di vite umane. L'indomani gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone ed a tutti gli altri Paesi dell'Asse impegnati nel secondo conflitto mondiale.

