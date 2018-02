Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i casting del trono over per corteggiarla

Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?

17 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Tina Cipollari tronista Uomini e Donne

Tina Cipolllari, dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, è tornata su 'piazza' come rivelato, alla stessa Maria De Filippi durante una registrazione del trono classico. La produzione del programma di Canale 5 sembra voler dare una seconda possibilità alla vulcanica vamp, facendole conoscere qualche possibile preda che possa fare breccia nel suo cuore. Da qualche ore, sui social della trasmissione, campeggia questo annuncio: "Vuoi conquistare Tina? Clicca qui e iscriviti ricordandoti che nel campo "Vuoi partecipare per" dovrai scrivere che vuoi conoscere Tina!" E chissà che, nel giro di poche settimane, non si abbia un ribaltamento dei ruoli con l'acerrima nemica Gemma Galgani pronta a criticare la neo tronista per le sue scelte in fatto di uomini. La Cipollari torna a ricoprire questo ruolo per la seconda volta. Nell'edizione 2001 - 02, Tina si è seduta, accanto a Claudia Montanarini, sull'ambita poltrona rossa per farsi corteggiare da un agguerrito gruppo di pretendenti. Scelse Daniele ma la storia naufragò dopo appena due settimane. Prima, però, l'allora sconosciuta Tina si fece conoscere dal pubblico come corteggiatrice di Roberto che mette in palio un prezioso anello per la donna che gli avrebbe rubato il cuore. Negli studi di U & D conobbe l'ormai ex marito, Kikò, strappato a Zaira. L'unione è durata 13 ann e si è conclusa con una separazione consensuale ufficializzata il mese scorso.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI AI FERRI CORTI

Tina Cipollari e Gemma Galgani, accomunate dalla passione per Giorgio Manetti e l'odio reciproco, nelle scorse settimane, sono venute quasi alle mani. La nuova situazione sentimentale della vamp potrebbe rendere il clima in studio, ancora più teso ed incandescente. Una telespettatrice di Uomini e Donne, infastidita dalle loro continue liti, ha interpellato, sulle pagine di Nuovo Tv, Maurizio Costanzo, per chiedere un suo parere sulla spinosa questione: "Ogni tanto in tv si usano toni troppo elevati, e sarebbe bene abbassarli per non trasformare gli studi televisivi in ring". Il popolare giornalista, marito di Maria De Filippi, boccia senza appello, le due dame: "Quanto a Tina Cipollari e Gemma Galgani, spero che capiscano di doversi ridimensionare: ormai sono due personaggi importanti del trono over di Uomini e Donne, e ogni tanto i loro battibecchi sono simpatici e coloriti, però devono capire che a tutto c’è un limite". Domani, la grintosa torinese sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin per una resa dei conti senza esclusione di colpi? O è l'inizio di un ennesimo botta e risposta senza fine?!

