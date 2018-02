ULTIMO/ Il rapper vincitore di Sanremo Nuove Proposte, ospite di Gulp Music

Ultimo ospite di Gulp Music: il rapper vincitore dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo sarà ospite del programma di Rai Gulp condotto da Celeste Savino.

17 febbraio 2018 Fabio Morasca

Ultimo a Gulp Music (Web)

Ultimo, il rapper che ha vinto la 68esima edizione del Festival di Sanremo, categoria Giovani, con la canzone Il ballo delle incertezze, sarà ospite della puntata odierna di Gulp Music, programma in onda su Rai Gulp a partire dalle ore 13:40. Il ballo delle incertezze è il singolo apripista del suo nuovo album, Peter Pan, che, al termine di Sanremo, ha già fatto il proprio ingresso nella top ten della classifica Fimi degli album più venduti in Italia, piazzandosi al quarto posto. Si può dire che il suo successo nella sezione giovani proposte all'Ariston confermi la precocità di un talento cristallino come il suo. Dopo l'inizio degli studi al conservatorio all'età di 8 anni, Ultimo ha iniziato a scrivere le prime canzoni all'età di 14 anni. Già nel 2016 arrivò la soddisfazione di vincere il contest per band e solisti emergenti realizzato dalla Honiro. Un anno fa l'apertura del concerto di Fabrizio Moro, guarda caso vincitore del concorso big a Sanremo. Possiamo dire che Ultimo è un predestinato...(agg. di Dario D'Angelo)

IL TOUR DI ULTIMO

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, Ultimo si sta preparando per il suo nuovo tour che avrà inizio precisamente il prossimo 4 maggio con il concerto che si terrà all'Estragon di Bologna. Durante tutto il mese di maggio 2018, Ultimo si esibirà dal vivo anche al Gran Teatro GEOX di Padova (5 maggio), al Teatro della Concordia di Venaria Reale (8 maggio), al Fabrique di Milano (11 e 26 maggio), all'Atlantico Live di Roma (12-13 maggio), al Demodè Club (17 maggio), alla Casa della Musica di Napoli (18 maggio), all'Afterlife di Perugia (20 maggio) e all'Obihall di Firenze (25 maggio). Le date di Roma e la prima data di Milano, alla quale se n'è aggiunta una seconda, hanno già registrato il sold out. Prima della pubblicazione del nuovo album Peter Pan, Ultimo, nel 2017, ha pubblicato il suo primo album di inediti dal titolo Pianeti. Tornando alla sua esperienza al Festival di Sanremo, il cantautore 22enne si è anche aggiudicato il Premio Lunezia per il miglior testo.

© Riproduzione Riservata.