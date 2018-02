Uomini e Donne/ Anticipazioni: Marta tornerà alla corte di Niccolò Brigante dopo le accuse? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico: dopo le segnalazioni della scorsa settimana, Marta Pasqualato tornerà nel parterre per riprendere in mano il suo percorso alla corte di...

17 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Niccolò Brigante

Nel parterre di Uomini e Donne è in arrivo un nuovo ciclone: dopo la segnalazione su Marta Pasqualato della scorsa settimana, accusata di intrattenere una relazione con una persona fuori dagli studi, si parlerà ancora della querelle, con la protagonista finalmente pronta a dire la sua. La corteggiatrice, in particolare, ammetterà di aver trascorso una settimana terribile per quello che ai suoi occhi è senza dubbio uno scherzo di cattivo gusto, che avrebbe creato dei problemi non solo al suo percorso nel dating show ma anche ad alcune persone a lei vicine. Determinata a non contattare l’autore della segnalazione con la scusa di non voler mettere in mezzo una persona che non ha alcuna intenzione di far parte di un contesto televisivo, Marta finirà sotto gli attacchi della sua rivale Virginia e degli opinionisti del parterre, che non riusciranno a credere fino in fondo alle sue nuove dichiarazioni. La corteggiatrice dirà addio per sempre a Niccolò?

VIDEO: "LA BUONANOTTE COL SORRISO" DI MARTA PASQUALATO

Raggiunta da una segnalazione che ha gettato ombre sul suo percorso alla corte di Niccolò Brigante, Marta Pasqualato ha scelto di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Tuttavia, nelle prossime puntate del trono classico la rivedremo nuovamente all’attacco, grazie a una sorpresa che realizzerà per il suo amato tronista. Come rivelano le prime anticipazioni, la sua idea farà breccia nel cuore di Niccolò, ma contemporaneamente manderà su tutte le furie la sua rivale Virginia, che in un momento di ira lascerà lo studio di Canale 5. Il gesto di Marta Pasqualato sarà determinante nel percorso del tronista? Per scoprirlo non possiamo fare altro che attendere i nuovi appuntamenti, ma se il pubblico di canale 5 brancola nel buio la stessa cosa non si può dire per la Pasqualato, che qualche ora fa ha sorpreso i suoi follower pubblicando la sua “buonanotte col sorriso”. A questo link è possibile visualizzare il filmato pubblicato poche ore fa da “Anticipazioni e news”.

