Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina Cipollari, da opinionista a dama per sfidare Gemma Galgani! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over, anticipazioni e news: dopo anni passati in panchina, Tina Cipollari è pronta a scendere in campo per rispolverare le sue doti seduttive. Come reagirà...

17 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

La notizia ha dell’incredibile e, se fosse verificata, potrebbe cambiare per sempre l’assetto del parterre del trono over: dopo anni passati ad osservare le dinamiche di Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe tornare a sedere sulle note poltrone dedicate alle dame del dating show di Canale 5 e fare concorrenza alla sua nemica numero uno, Gemma Galgani, nella ricerca dell’amore vero. A dare la notizia, nel pomeriggio di ieri, è stata la fan page ufficiale dedicata al programma pomeridiano di Maria De Filippi, che pubblicando un’immagine sulla bacheca ha invitato il pubblico a corteggiare l’amata opinionista. Di recente, Tina Cipollari è tornata single dopo aver concluso la sua relazione con Chicco Nalli, l’uomo dal quale ha avuto tre figli. In seguito alla conclusione del suo matrimonio, sono stati numerosi i rumors su una sua presunta frequentazione con Giorgio Manettti, ma i pettegolezzi, che hanno fatto infiammare il parterre, non sono mai stati confermati dai diretti interessati. La storica opinionista del dating show, con il suo ingresso ufficiale fra le dame, avrà la possibilità di frequentare l’ex di Gemma Galgani?

GEMMA GALGANI VS GLI HATERS

Ancora un haters all'attacco per Gemma Galgani, che nella giornata di ieri, dopo aver dato il buongiorno ai suoi numerosissimi fan ha ricevuto una pesante offesa fra i commenti del suo post. Un utente, infatti ha accusato la dama di essere “la vergogna delle donne”, riservandole successivamente l’epiteto di Zerbino. In sua difesa, come sempre in questi casi, sono scesi in campo decine di fan pronti sostenere il suo punto di vista, ma la dama, per nulla ferita dall'ennesima offesa della stagione, ha replicato con un sonoro “Ed aspettavo solo te….”. Amatissima sui social, Gemma Galgani non sembra curarsi delle numerose critiche che riceve quotidianamente, neanche quando a pronunciare parole al vetriolo è la sua nemica giurata numero uno, Tina Cipollari. Proprio con lei, però, da qui a breve la dama potrebbe dare il via a una nuova, attesissima querelle, dal momento che l’opinionista, a quanto pare, ha intenzione di scendere in campo ed affiancare le dame del parterre in cerca di amore.

