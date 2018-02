Verissimo/ Anticipazioni e ospiti: Gemma Galgani e Nadia Rinaldi in studio dalla Toffanin (17 febbraio)

Verissimo, anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2018: nel salotto di Silvia Toffanin interverranno Gemma Galgani, Nadia Rinaldi, Rocio Munoz Moralez e tanti altri.

Verissimo, anticipazioni

Torna questo pomeriggio, sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 16.10, su Canale 5 nuovo appuntamento con Verissimo. Ospite del salotto di Silvia Toffanin Ron, l'artista che a Sanremo 2018 ha ricevuto il premio della critica Mia Martini con il suo brano "Almeno pensami", scritto da Lucio Dalla. Classificandosi in quarta posizione, grazie alla bellissima canzone, l’artista ha praticamente riconquistato il pubblico di tutte le età, portando in scena un prodotto emozionante e perfettamente aderente con la musica di oggi. La compagna di Piersilvio Berlusconi poi, avrà modo di ospitare l'irresistibile duo comico formato da Ficarra & Picone, l'attrice spagnola e compagna di Raoul Bova, Rocìo Muñoz Morales e Max Giusti con la sua imitazione preferita: Cristiano Malgioglio. Tanto spazio poi, anche per L’Isola dei Famosi, con l'intervista a Nadia Rinaldi, ultima naufraga eliminata dal reality show. Ma non finisce qui. In studio troveremo anche Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Raffaella Di Caprio e Francesco Ferdinandi, tra i protagonisti della fiction "Furore", in onda da domenica 18 febbraio su Canale 5 con la sua prima puntata. In ultimo, torna a Verissimo Gemma Galgani, la regina indiscussa del trono over di Uomini e Donne.

Verissimo, Gemma Galgani di nuovo ospite

Grandissima attesa per la nuova intervista di Gemma Galgani, regina incontrastata del trono senior di Uomini e Donne. La torinese è giornalmente alle prese con i battibecchi violenti con Tina Cipollari, la burrosa opinionista che l’accusa da sempre, di essere in televisione solo per business e non per cercare veramente il grande amore della sua vita. La dama avrà modo ancora una volta di parlare di Giorgio Manetti, il cavaliere che anche adesso, sta disperatamente cercando di riconquistare in ogni modo. Vedremo se durante la sua intervista, avrà modo di lanciare il nuovo appello d’amore al suo ex fidanzato oppure di contro, ne parlerà in maniera sommaria. Siamo certi che Silvia Toffanin, avrà modo e tempo d’indagare in maniera approfondita sulla questione che terrà banco esattamente come accadrà al pomeriggio con il trono over, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi. A questo punto, gli estimatori si aspettano anche di ritrovare Giorgio Manetti la prossima settimana, vedremo se saranno accontentati oppure no.

Rocio Munoz Morales si confida con Silvia Toffanin

C’è grande attesa anche per l’intervista di Nadia Rinaldi. L’ex naufraga aggiungerà qualche dettaglio allo spinoso “canna-gate”? Ed intanto, Rocio Munoz Moralez ha voluto raccontare per la prima volta i tormenti della sua storia d'amore con Raoul Bova. "È stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo" ha affermato. Poi ha confessato di sentirsi fortunata: “È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello". L’attrice spagnola di solito è molto riservata sulla sua vita privata ma questo pomeriggio, come avrete modo di vedere, si confiderà appieno con Silvia Toffanin, parlando anche dei primi tempi con Bova e gli attacchi mediatici: "Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo". Al cuore però, non si comanda proprio: "Come si fa a gestire quello che una prova, è impossibile".

