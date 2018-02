"Otranto è in Florida", gaffe a L'Eredità/ Video, concorrente sbaglia e gela Fabrizio Frizzi: web la distrugge

"Otranto è in Florida", gaffe a L'Eredità: la distrazione legata all'assonanza con Orlando? Polemiche sul web con anche i media che si schierano contro nel programma di Fabrizio Frizzi.

18 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

"Otranto è in Florida", gaffe a L'Eredità

Una gaffe clamorosa a L'Eredità ha reso protagonista lo splendido comune di Otranto. L'errore è arrivato da parte di una ragazza che durante la trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi ha sottolineato come Otranto si trovasse in Florida. Probabile che la confusione sia derivata dal nome assonante con Orlando, nota cittadina dello stato americano dove sorge inoltre Disneyworld. Come capita spesso in questi casi è stata letteralmente distrutta dal pubblico sui social network, che hanno iniziato a far diventare virale il video e hanno postato anche delle ironiche meme. La situazione è stata protagonista anche di un articolo su Repubblica a cura di Giovanni Scipioni che ha sottolineato: "Quando ho ascoltato la concorrente che spostava Otranto in Florida ho pensato alle sue fonti e a quelle di molti nostri connazionali. Ho pensato all'ignoranza diffusa, alla scuola che non isegna e non abitua alla ricerca". Parole che sicuramente fanno riflettere e che si possono anche non condividere pensando che si sia trattato per la ragazza di un semplice lapsus. Clicca qui per il video.

LO SPLENDIDO COMUNE IN PROVINCIA DI LECCE

Il comune di Otranto sorge nella provincia di Lecce in Puglia e conta circa 5742 abitanti. E' situato sulla cosa adriatica e ha la particolarità di essere il comune più orientale di tutto il paese, il punto geografico più ad est. Il Sindaco è dal giugno scorso Pierpaolo Cariddi dalla Lista Civica. Otranto sorge a 15 metri sul livello del mare e ha una superficie che si estende per 77 chilometri quadrati. Inoltre fanno parte del comune le frazioni di Porto Badisco e Conca Specchiula. Ovviamente Otranto è famoso per lo splendido mare che delimita i suoi confini. Inoltre è noto per le sue temperature medie che superano i quindici gradi centigradi anche nei mesi più freddi della stagione, con una media di 17.3° durante l'inverno. Inoltre fa parte dei borghi più belli del nostro paese ed è stato riconosciuto come patrimonio culturale dell'Unesco perché Sito messaggero di pace. Ovviamente questo è motivo di vanto per i suoi abitanti.

