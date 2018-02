Alessia Spagnulo/ La Miss Italia col marsupio che punta alla "corona" 2018 (Domenica In)

Alessia Spagnulo: l'aspirante Miss Italia 2018 con marsupio sarà ospite del salotto di Rai Uno per raccontare le sue emozioni verso questo splendido percorso. (Domenica In)

Alessia Spagnulo, Domenica In

La giovane Alessia Spagnulo, ospite di Domenica In, è ormai stata ribattezzata 'Miss con il marsupio', per via della sua decisione di partecipare alla finale di Miss Italia con la figlia di cinque mesi nel marsupio. Un gesto che le ha permesso di realizzare un sogno che coltivava fin da bambina ed in cui è stata supportata a spada tratta dalla famiglia. Diversa la reazione degli haters sui social, che in breve tempo l'hanno ricoperta d'insulti. Alessia è stata vista infatti come un'esibizionista ed è stato messo in discussione il suo ruolo di madre. La modella si è dovuta quindi difendere dalle critiche accese a cui ha risposto anticipando una prossima partecipazione alle selezioni in Val d'Aosta, in cui ancora una volta porterà con sé la piccola Chloe. Questo pomeriggio, 18 febbraio 2018, Alessia Spagnulo sarà ospite di Domenica In proprio per parlare di come le mamme in carriera non rinuncino a stare vicino ai figli ed allo stesso tempo ad ambire ad un posto sempre più prestigioso all'interno del loro lavoro.

In tanti hanno ipotizzato inoltre che Alessia sia riuscita ad attirare l'attenzione della giuria del concorso di bellezza solo grazie alla presenza della figlia. Tuttavia, sottolinea Il Corriere della Sera, va sottolineato che i giurati hanno valutato i suoi requisiti fisici e tecnici esattamente come per le altre concorrenti, scegliendo quindi di selezionarla fra le modelle che potranno partecipare alla finale di settembre di Miss Italia 2018.

ALESSIA SPAGNULO, LA VITA E LA CARRIERA

Nata a Grottaglie nel 1994, Alessia Spagnulo vive oggi una vera e propria favola d'amore. La sua unione con il compagno pugliese Michele Calabriche Mischa le ha permesso infatti di dare alla luce la piccola Chloe, nata pochi mesi fa. Il suo incontro con Michele è stato amore a prima vista e la gravidanza ha colpito entrambi con una bella sorpresa: la coppia infatti non progettava di avere un figlio, ma ha accolto la notizia con estremo entusiasmo. Allo stesso tempo non è stato un periodo facile per Alessia, dato che la gravidanza le ha chiuso le porte del centro commerciale in cui lavorava come commessa. In un'intervista a Il Corriere della Sera ha infatti sottolineato che il brand non ha voluto rinnovare il contratto a tempo determinato, nonostante le promesse ricevute prima dell'annuncio della gravidanza. Anche per questo ha deciso di riprendere in mano il sogno che aveva da bambina ed infine da adolescente. La sua prima partecipazione a Miss Italia risale infatti nel 2014, un progetto che in seguito ha dovuto abbandonare. La presenza di Alessia Spagnulo al concorso di bellezza dimostra inoltre come il regolamento di Miss Italia sia fortemente cambiato negli ultimi decenni. Nell'87 infatti Mirca Viola, all'epoca 19enne, ha dovuto abbandonare le selezioni proprio in quanto moglie e mamma.

© Riproduzione Riservata.