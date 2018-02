Alice Rachele Arlanch/ Miss Italia 2017, salva per miracolo grazie al ritardo di un amico (Domenica In)

Alice Rachele Arlanch: Miss Italia 2017 ospite del salotto di Rai Uno. Il pomeriggio di oggi dedicherà spazio alla storia del concorso di bellezza italiano più famoso. (Domenica In)

Alice Rachele Arlanch, Domenica In

L'ultima Miss Italia è Alice Rachele Arlanch, ospite di Domenica In, che grazie all'edizione 2017 del concorso di bellezza è riuscita a risaltare agli occhi della giuria rispetto alle rivali in gara. La 22enne originaria di Rovereto sarà inoltre ospite del salone Acconciature Arianna di Ogliastra, in Sardegna, da cui raggiungerà la Torre di Bardi Sardo per partecipare ad uno degli spettacoli più caratteristici della provincia. L'evento seguirà infatti la tradizione di Ottana e Mamoiada, mettendo al centro una sfilata delle maschere del folklore locale. Nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio 2018, sarà invece ospite di Domenica In, che riserverà uno spazio speciale alla storia di Miss Italia. L'ultima apparizione della modella risale al recente Sanremo 2018, che grazie ad Equilibra l'ha vista al centro di Casa Sanremo per discutere dei cantanti in gara La Arlanch non ha infatti nascosto di essere una forte sostenitrice dei The Kolors e della loro Frida (mai, mai, mai), una band che ha apprezzato anche per la scelta di gareggiare in lingua italiana e di allontanarsi dal repertorio storico che l'ha resa celebre.

A fine gennaio la modella ha invece rischiato di rimanere coinvolta in un incidente che ha interessato la A26 ed in cui ha perso la vita una persona. In un'intervista a La Gazzetta di Parma, la Arlanch ha infatti sottolineato di essere riuscita a sfuggire al pericolo solo grazie al ritardo di un amico, che li ha fatti rallentare di dieci minuti. La Miss in quell'occasione si stava dirigendo in Valle d'Aosta per assistere all'elezione della prima Miss di quest'anno.

ALICE RACHELE ARLANCH, LA VITA E LA CARRIERA

Nata a Rovereto nell'ottobre del 1995, Alice Rachele Arlanch vive nella frazione omonima della provincia di Trento, che annovera in tutto 14 abitanti. Sorella di Andrea, ha conseguito il diploma di Liceo classico prima di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza prezzo l'Università degli Studi di Trento ed è riuscita a coronare il suo sogno di modella grazie alla vittoria di Miss Italia 2017, che l'ha incoronata protagonista della kermesse nella finale di Jesolo. In gara come Miss Trentino Alto Adige, la Arlanch è riuscita a superare le rivali Laura Coden e Samira Lui, arrivate al secondo e terzo posto, subito dopo aver ricevuto il titolo di Miss Miluna e Miss Diva e Donna nella stessa edizione. La vittoria della Arlanch ha regalato inoltre maggior prestigio alla sua regione natale, che grazie a lei ha conquistato la seconda vittoria, in seguito al titolo assegnato undici anni fa a Claudia Andreatti. Lo scorso settembre, la Miss Italia 2017 è stata inoltre al centro di numerose critiche riguardo alla sua relazione con Andrea La Torre, che secondo i followers sarebbero stati in crisi proprio a causa della vittoria di Alice nella finale del concorso di bellezza. Critiche a cui la diretta interessata, sottolinea TvZap, ha risposto con fermezza sui social e che ha attribuito a maldicenze gratuite.

