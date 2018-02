Andrea La Torre / Chi è il fidanzato di Alice Rachele Arlanch? Miss Italia 2017 ospite di Domenica In

Chi è il fidanzato di Alice Rachele Arlanch? L'ex Miss Italia ospite questo pomeriggio della Domenica In di Cristina Parodi, sarà presente in studio per parlare proprio del celebre concorso di bellezza. Andrea La Torre è la sua dolce metà e proprio di recente, ha palesato che tra di loro va tutto bene. Le scorse festività natalizie per esempio, i due sono stati insieme e con loro anche il cane Brie. Tra i ragazzi 22enni la relazione d'amore prosegue serenamente: “Fortunatamente tra noi va sempre bene. Mi continuano a dire che ogni Miss Italia torna single ma per fortuna per ora fila tutto liscio. Quando torno in Trentino viene anche lui che vive a Milano, ci incrociamo in treno a Verona. Non è geloso e mi aiuta a gestire i social quando non ho tempo”, aveva confessato lei tra le pagine di Diva e Donna. Per quanto riguarda le nozze con il suo Andrea però, sogna qualcosa di intimo: “Mi piacerebbe una cosa più intima, privata. So che il mio fidanzato non si limiterebbe a portarmi a mangiare fuori, ma non vorrei niente di plateale. Mi piacerebbe un giorno sposarmi, anche avere figli: so che succederà, ma ora ho altre priorità”.

Oltre all'amore per il suo fidanzato Andrea, la Miss Italia 2017 ha perso la testa anche per Brie, un cane da pastore di tre anni: “Quando l’ho presa in braccio da cucciola è stata una delle emozioni più grandi della mia vita. Tremava, poi mi ha vomitato sulle scarpe. È un cane dolcissimo e intelligente, ha portato felicità nella nostra famiglia e ci ha unito ancora di più”. "Dedico questa corona alla mia famiglia e al mio ragazzo, che mi hanno sostenuto dall'inizio alla fine e in tutto quello che ho deciso di fare", così Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch aveva sottolineato il ruolo importante avuto dal suo compagno Andrea La Torre dopo l'incoronazione. "Al mio fianco fin dal primo giorno, questo non è un mio successo ma è nostro perché hai creduto in me soprattutto quando io non ci riuscivo. Grazie amore mio", ha poi ribadito sui social. Andrea è molto riservato e quindi non si è "concesso" sui social. La sua fidanzata però, lo descrive come un ragazzo determinato e intelligentissimo. I due si frequentano dalle scuole superiori si sono conosciuti quando avevano appena 14 anni: "Un colpo di fulmine. Dopo un po', però, ci siamo lasciati. Eravamo troppo giovani, io ero un po' appiccicosa, lui non mi trattava sempre bene. Dopo ho avuto un'altra storia ed è stata un disastro. Due anni fa ci siamo rincontrati e innamorati di nuovo", ha raccontato lei tra le pagine del settimanale Oggi.

