Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi/ Foto con Paddy Jones: gag da Fabio Fazio, stasera dorme sul divano?

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Anna Dan e Gianni Morandi

Tutta l'Italia è pazza di Paddy Jones, la “vecchia che balla” de Lo Stato Sociale. Anche Gianni Morandi, che per lei “molla” la moglie Anna Dan. In realtà si tratta di una gag a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio. Tutto è partito da una foto pubblicata su Instagram dal cantante: è ritratto con Paddy Jones in braccio. «Paddy, la magnifica ballerina de Lo Stato Sociale», ha scritto nella didascalia (clicca qui per la foto). La foto non è passata inosservata, anzi ha raccolto ben 35.767 “mi piace”. Da qui è nata dunque la gag con Fabio Fazio, nella quale Gianni Morandi scherza sulla rottura con la moglie per l'83enne. Chissà come l'ha presa Anna Dan seguendo il programma su Raitre. Non c'è nulla da temere, perché ovviamente si è trattato di un simpatico e scherzoso siparietto, ma noi al suo posto una nottata sul divano gliela faremmo comunque passare a Gianni Morandi... No? Scherzi a parte, la gag ha fatto divertire molto sui social.

ANNA DAN "LASCIATA" DA GIANNI MORANDI? LA VERITÀ...

Gag da Che tempo che fa a parte, prosegue a gonfie vele la relazione tra Anna Dan e Gianni Morandi. Ne abbiamo avuto dimostrazione a margine del Festival di Sanremo 2018. C'è una scena rubata che dimostra quante piccole storie si consumino dietro e dentro il Teatro Ariston, mentre il Festival va... Insieme da ben 23 anni, Anna Dan e Gianni Morandi hanno una complicità invidiabile. Gianni Morandi è stato protagonista nella serata di esordio della 68esima edizione del Festival di Sanremo, ma in un certo senso lo è stato anche per le strade di Sanremo. È emerso un dietro le quinte, cioè uno scatto nel quale i due, lontani da occhi indiscreti, si stringono in un abbraccio e si coccolano. Ti amo molto di più di quando ti ho conosciuta», aveva scritto Gianni Morandi in una delle sue tante manifestazioni pubbliche di devozione. «La vita insieme a te è una sorpresa continua. Amo la tua dolcezza, la tua allegria, il tuo sorriso. Sei la mia gioia più grande».

