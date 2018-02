BEN HARPER/ Video, il 30 marzo uscirà il nuovo album assieme a Musselwhite (Che tempo che fa)

Video, il talentuoso musicista Ben Harper si prepara a far uscire il suo nuovo album, 'No mercy in this land'. Di questo e molto altro parlerà a Che tempo che fa.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Ben Harper

Giorni caldi questi per i fan di Ben Harper. Il talentuoso chitarista dall'anima soul e reggae ha infatti annunciato l'uscita del nuovo album in coppia con un altro musicista, Charlie Musselwhite, con cui collabora già da diverso tempo. L'uscita del nuovo disco era molto attesa dai fans di tutto il mondo visto che il loro precedente lavoro, Get Up!, distava oramai la bellezza di 5 anni. Un tempo interminabile per l'era moderna, abituata a sfornare dischi praticamente ogni anno, ma che invece rientra benissimo nella personalità eclettica di Ben Harper, un musicista abituato a lavorare con cura e duramente ai suoi pezzi, senza lasciare assolutamente nulla al caso. Per sfornare un disco di qualità ci vuole del tempo e non c'è dubbio che Ben Harper abbia pensato a tutto prima di tirare fuori questo 'No Mercy in this land' in coppia con Charlie Musselwhite. Invitato da Fabio FAzio a Che tempo che fa, Ben Harper potrà parlare di questo nuovo lavoro, presentarlo e, ovviamente, promuoverlo al pubblico nostrano. Il successo che ha il cantautore qui in Italia è evidente, visto che tra le tante tappe ha pensato anche all'Italia. Il 23 aprile, infatti, Ben Harper e Charlie Musselwhite si esibiranno al Fabrique di Milano.

BEN HARPER, LE COLLABORAZIONI

Come abbiamo detto in precedenza, Ben Harper è un musicista parecchio noto qui in Italia, dove la sua musica è apprezzatissima. Non è un caso, quindi, che il suo nome sia stato affiancato in più di un'occasione anche a cantanti di un certo rilievo del Belpaese come, ad esempio, Lorenzo Cherubini alias Jovanotti. Circa undici anni fa, nel 2007, Ben Harper fu chiamato da Jovanotti a incidere la chitarra del brano Fango inserito all'interno dell'album Safari. Quella canzone fu uno dei maggiori successi di quell'anno, tant'è che scalò le classifiche e arrivò in ottima posizione, per via della sua musica ben orchestrata e di un testo molto profondo. Ma la collaborazione con Jovanotti non terminò qui, anzi. L'anno seguente, nel 2008, i due si esibirono in coppia all'interno del Festival di Sanremo entrambi come ospiti: Ben Harper in qualità di ospite e Jovanotti di, addirittura, super-ospite. Il legame che lega Ben Harper all'Italia è quindi molto stretto e l'imminente tour che farà tappa anche qui da noi non fa altro che sottolineare l'amicizia e l'affetto che il nostro Paese ha per lui.

VITA PRIVATA

Come tutte le star della musica, anche Ben Harper da un punto di vista sentimentale ha avuto una vita piuttosto travagliata. Il chitarrista della bellissima ballata 'Diamonds on the inside' sposò per la prima volta una donna di nome Joanna, con cui ebbe due figli: Charles Junior, nato nel 1996, ed Harris, venuto alla luce nel 1999. Ma dopo pochi anni la storia con Joanna terminò, dando luogo al primo divorzio del musicista talentuoso. Qualche anno dopo, nel 2005, Ben Harper convolò in seconde nozze.

A sposarlo questa volta fu l'attrice Laura Dern, che il grande pubblico certamente ricorda per la sua magistrale interpretazione in Jurassic Park del 1993. Anche con Laura Dern Ben Harper ha avuto due figli: Ellery Walker nel 2001 e Jaya nel 2003. Ma anche con Laura Dern, purtroppo, dopo un periodo travagliato, arrivò il divorzio. Al giorno d'oggi il musicista Ben Harper è sposato (e siamo a tre) con un'altra donna di nome Jaclyn Matfus.

