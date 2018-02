BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI?/ Video, con Filippo Nardi c'è del tenero, ci scappa quasi un bacio...

Video, Bianca Atzei e Filippo Nardi si lasciano andare a un mezzo bacio all'Isola dei Famosi. Nel frattempo, l'ex fidanzato Max Biaggi è ospite a Che tempo che fa.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Bianca Atzei (Instagram)

La cantante Bianca Atzei era venuta all'Isola dei famosi con le lacrime agli occhi pensando al suo adorato Max Biaggi e potrebbe tornarsene con un nuovo fidanzato. La vicenda ha dell'incredibile, viste soprattutto le premesse che la vedevano come una vedova inconsolabile del centauro romano. Bastava un non nulla, almeno fino a poco tempo fa, per farla piangere e per farle ricordare i bei momenti passati assieme al suo ex fidanzato, nemmeno fosse un fiume in piena. Momenti belli e anche brutti, però, visto che il romano questa estate se l'era vista davero brutta con l'incidente motociclistico a Vallelunga. Nonostante Bianca Atzei abbia passato tantissime notti assieme al suo uomo, comunque, Biaggi non ha esitato un minuto di più a scaricarla, una volta ottenuto la piena salute fisica: al suo posto pare essere subentrata, al momento, un'altra ragazza dall'innegabile sex appeal come Michelle Carpente. Che, tra le altre cose, le assomiglia anche parecchio da un punto di vista fisico.

IL MEZZO BACIO TRA BIANCA ATZEI E FILIPPO NARDI

Comunque sia, Bianca Atzei ha deciso di lasciarsi alle spalle il suo passato e di ricominciare gettandosi in un'avventura come l'Isola dei Famosi, dove pare aver incontrato nuovamente una persona speciale. Nello specifico, la cantante pare averla trovata in Filippo Nardi, che dopo aver partecipato al Grande Fratello nel 2002 adesso è diventato anche naufrago. I più ricorderanno la sua celebre alzata di testa nel primo reality, quando, in evidente crisi d'astinenza da nicotina, aveva urlato brandendo un bastone: "Dove sono le mie sigarette?". Il video è oramai diventato leggendario e vanta parecchie visualizzazioni su Youtube, anche a distanza di così tanti anni. Comunque sia, tra il Nardi e Bianca Atzei sembra essere nato davvero del tenero. Per stesa ammissione della cantante, lui fa di tutto per toccarla e per abbracciarla, cosa a cui lei, a dir la verità, non si tira indietro affatto. E in una di queste sere tra i due ci è anche scappato un mezzo bacio che la dice lunga sul loro rapporto.

'SONO TROPPO GRANDE'

La cosa che balza immediatamente all'occhio di questa strana coppia è la differenza d'età. Nello specifico, Filippo Nardi ha la bellezza di 18 anni più di Bianca Atzei, il che potrebbe mettere tranquillamente un freno fin da subito alla loro storia d'amore. Ad ammetterlo è lo stesso Filippo Nardi che ha detto: "Bianca, come sei bella... però io sono troppo grande per te, ho 18 anni in più. Anche se in questo caso non mi costerebbe nulla fare un'eccezione, no..." Dal canto suo, però, Bianca Atzei non ha espresso il minimo fastidio per queste reiterate avances da parte dell'inglese naturalizzato italiano.

Anzi, tutto sembra portare al contrario. La bella Bianca Atzei, infatti, ha dichiarato in maniera candida che ' il fatto che Filippo Nardi mi stuzzichi continuamente non mi dà affatto fastidio, anzi, mi fa molto piacere.' La cantante ha poi aggiunto: "Noi due abbiamo un bellissimo rapporto, scherziamo molto e ci divertiamo parecchio assieme." Insomma, come per magia Max Biaggi sembra essere sparito dalla mente della Atzei, lasciandola finalmente in pace e serena.

