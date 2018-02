Benedetta Parodi/ Domenica In, la sorella Cristina la archivia: “Mi dispiace molto, ma non era un volto Rai”

Benedetta Parodi: Domenica In, la sorella Cristina la archivia. “Mi dispiace molto, ma non era un volto Rai”. Tornerà a Real Time? Prima deve risolvere il contratto con la Rai...

18 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Benedetta e Cristina Parodi, Domenica In

Il legame professionale tra Cristina e Benedetta Parodi si è rotto definitivamente. Quello che era un sogno, cioè condurre insieme Domenica In, si è trasformato per le due in un incubo. Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci, alcune delle quali molto insistenti, sul possibile addio al programma da parte della sorella minore, Benedetta. E infatti secondo alcune indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo, la più giovane delle Parodi sognerebbe uno spazio tutto suo, un nuovo programma. Uno scenario che sta mettendo in dubbio la conferma del contratto biennale che la lega alla Rai. Dalle recenti dichiarazioni della sorella Cristina arrivano indizi importanti sul suo futuro. Ieri ai microfoni di Tv Talk ha parlato infatti del “ridimensionamento” di Benedetta, passata da co-conduttrice a “comparsa”. «Mi dispiace moltissimo. Ci tenevamo, era un nostro sogno da tempo. Per noi avrebbe avuto senso, sarebbe stato bello continuare», ha dichiarato Cristina Parodi.

BENEDETTA PARODI: LA SORELLA CRISTINA LA ARCHIVIA...

Finisce male a Domenica In: Benedetta Parodi è pronta ad andare via. La sorella maggiore Cristina ha commentato il cambio di ruolo di Benedetta, che ora starebbe pensando ad un programma tutto suo. «La tv di oggi macina tutto molto velocemente. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai 1», ha dichiarato ieri a Tv Talk Cristina Parodi. Poche parole, anche molto amare, sulla sorella che prima è stata relegata in un piccolo spazio culinario e poi è definitivamente sparita. Il “caso” Benedetta sembra dunque archiviato. E allora la domanda sorge spontanea: tornerà ai fornelli in un programma tutto suo? Si parla di un ritorno a Real Time, ad esempio, dove Benedetta ha già fatto esperienza con Bake Off. Per Alberto Dandolo, che ne ha parlato su Oggi, potrebbe esserci una chiusura anticipata del contratto biennale in Rai.

