C'è posta per te/ Pagelle: Laura Chiatti commossa, Ermal Meta e Moro gasano il pubblico (quinta puntata)

C'è posta per te (quinta puntata)

Commento con pagelle della quinta puntata di C'è Posta Per Te: i video della serata, con le storie di personaggi tormentati e le sorprese di grandi ospiti.

Anche la quinta puntata di C'è Posta per te 2018 va in archivio portando con se lacrime ed emozioni. La serata si apre con la sorpresa di Laura Chiatti e Marco Bocci, convocati in studio da Alice per risollevare l'umore di mamma Carla. La signora, privata di suo marito Ennio a causa di un cancro, riceve alcuni regali dalla Chiatti, che prima di congedarsi le lascia un messaggio dal significato molto profondo: "Spero davvero che i miei figli mi guarderanno con gli stessi occhi con cui i tuoi figli guardano te. Questa serata è una rinascita". Tra le altre storie capaci di appassionare il pubblico di Canale 5, c'è sicuramente la love story tra Francesco e Antonella. L'uomo aveva fatto saltare le nozze per una crisi prematrimoniale, aggravata anche da un tradimento nella pausa di riflessione con Antonella. Malgrado le resistenze della famiglia di lei, alla fine, i due sono tornati insieme. Pubblico diviso in questo caso, non tutti infatti avrebbero perdonato il tradimento di Francesco.

Le altre storie e le sorprese di Fabrizio Moro e Ermal Meta

La quinta puntata ha regalato anche le risate con Francesca, alle prese con la ricerca di un nuovo partner con il quale vivere la vecchiaia. La simpaticissima signora ha dato ordine ai postini di C'è Posta Per Te di cercare alcune sue vecchie fiamme del passato. Alcuni degli uomini in lista erano passati a miglior vita, altri hanno rifiutato l'invito e altri ancora hanno deciso di presentarsi in studio. Equivoci, malintesi e perdite di memoria improvvise: la ricerca di Francesca non è andata a buon fine, ma da ieri sera la signora è sicuramente meno sola, avendo conquistato tutto il pubblico di Maria De Filippi. La puntata rimbalza da temi più leggeri ad argomenti decisamente più pesanti e impegnativi. La sorpresa di Giuseppe per ringraziare la sua famiglia per averlo sostenuto durante la chemio è stata molto toccante, ma anche impreziosita dalla presenza di due star come Moro ed Ermal Meta.

Alessandra ritrova Shanon

L'ospitata dei campioni di Sanremo ha portato direttamente all'ultima storia della puntata, quella che ha visto come protagoniste Alessandra e Shanon. La madre voleva recuperare il rapporto con la ragazza dopo averla allontanata e ferita involontariamente in passato: "Non vuole avere più rapporti con me, ha ragione. Le ho tolto sia l'infanzia che l'adolescenza. Non ha ricordi belli, ma solo ricordi di una donna piena di lividi che non riusciva a lasciare l'uomo che la riduceva così". Un racconto sofferente e doloroso per tutti. Maria De Filippi ha fatto da mediatrice e come sempre è riuscita nell'impresa di far prevalere il cuore e l'istinto di chi era dall'altra parte della busta, ovvero Shanon, che alla fine ha deciso di riabbracciare la madre. Un lieto fine voluto e desiderato dal pubblico in studio. La puntata si è chiusa tra gli applausi, con l'augurio di un futuro gioioso per mamma e figlia.

