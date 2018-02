Che tempo che fa 2018/ Anticipazioni: Berlusconi, Vanoni, Morandi e Lo Stato Sociale ospiti (18 febbraio)

Che tempo che fa, nella puntata di domenica 18 febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper

18 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Gianni Morandi a Che tempo che fa

Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda, stasera, domenica 18 febbraio, dalle 20.35, su Rai1, intervista il leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, ad appena una settimana dall'intervento di Alessandro Di Battista, come rappresentante indicato dal Movimento 5 Stelle. Domenica 25 febbraio, invece, sarà la volta del massimo esponente del centrosinistra, presumibilmente, Matteo Renzi. Inoltre, la star internazionale Ben Harper, uno dei più grandi armonicisti country blues al mondo che il 30 marzo uscirà con il suo nuovo album dal titolo “No Mercy in This Land” realizzato con Charlie Musselwhite, anche lui in studio. E ancora, Gianni Morandi, reduce dal successo dell’ultimo singolo “Una vita che ti sogno”, che canterà per il pubblico della trasmissione dell'ammiraglia Rai, e ai blocchi di partenza per il nuovo tour “D’amore d’autore”, dal 24 febbraio nelle maggiori città italiane. E ancora, direttamente dall’Ariston Ornella Vanoni, che insieme a Bungaro e Pacifico si esibirà con il brano “Imparare ad Amarsi”, con cui a Sanremo ha vinto il premio “Sergio Endrigo” per la migliore interpretazione e Lo Stato Sociale, secondi classificati al Festival grazie a “Una vita in vacanza” con cui hanno fatto ballare tutta l’Italia, posizionandosi, in pochi giorni, ai vertici delle classifiche di vendita. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA DEL 18 FEBBRAIO 2018

Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti occuperà la seconda parte della trasmissione di Rai1 condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti: i padroni di casa del Dopofestival Edoardo Leo e Sabrina Impacciatore, quest’ultima nei cinema insieme a Gianmarco Tognazzi, anche lui seduto al tavolo, con il film corale di Gabriele Muccino “A Casa tutti Bene”. Inoltre, l’ex campione di motociclismo Max Biaggi (chissà se parlerà dell'ex fidanzata Bianca Atzei sbarcata da oltre un mese sulle spiagge honduregne dell'Isola dei Famosi), l’attrice, cantante e conduttrice tv Rosita Celentano e Stash, che con il singolo presentato a Sanremo “Frida (Mai, Mai, Mai)” ha già ottenuto oltre 2 milioni e 500mila visualizzazioni su YouTube. Che Tempo Che Fa è realizzato da Rai1 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo Che Fa è scritto da: Gianluca Brullo, Claudia Carusi, Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, con la consulenza di Antonio Bergero e Giacomo Papi. La scenografia è di Marco Calzavara. Produttori esecutivi Rai Maria Cristina Apollonio e Luisa Pistacchio, Produttore esecutivo L’OFFicina Edoardo Fantini.

LO STATO SOCIALE: UNA VITA IN VACANZA SINGOLO PIU' VENDUTO DELLA SETTIMANA

“Una vita in vacanza ”, la canzone con cui Lo Stato Sociale ha conquistato pubblico e critica, guadagnandosi il podio del 68° Festival della Canzone Italiana e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, è al primo posto della classifica FIMI/Gfk dei singoli più venduti della settimana. Un nuovo record per questo brano che a una settimana dall’uscita ha già raggiunto quasi 2 milioni di streaming su Spotify e totalizzato oltre 11 milioni di visualizzazioni su Youtube. “Una vita in vacanza” è una riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l’individuo con la sua professione. Il brano è il racconto epico dello scontro fra il lavoro e la sua nemesi di sempre; la vacanza. Attraverso un elenco di professioni improbabili, il collettivo vuole spingere il pubblico a interrogarsi sui perché della nostra ricerca di definizione attraverso le scelte professionali. “Una vita in vacanza” è contenuto in “Primati”, il nuovo progetto discografico del collettivo bolognese uscito lo scorso 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi. “Primati” è la prima “raccolta differenziata” della band con i singoli che hanno segnato il percorso del gruppo dall’esordio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e anche gli inediti “Fare mattina”, “Facile” feat. Luca Carboni e una nuova versione di “Sono così indie”. “Primati” contiene anche il DVD con i film dei due concerti nei palasport: “L’ultimo concerto da gran fenomeni” del 21 novembre 2015 al PalaDozza di Bologna e “Un bel concerto da mitomani” del 22 aprile 2017 al Forum di Assago. Entrambi sono stati diretti da Paolo Santamaria e prodotti da Garrincha Dischi e Muse-X. I due film contengono l’esecuzione dal vivo di 41 brani con numerosi ospiti.

