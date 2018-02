Corinne Clery/ Tornerà a parlare del marito Beppe Ercole e della "nemica" Serena Grandi? (Domenica In)

Corinne Clery: l'attrice francese ospite dello studio di Rai Uno, tornerà a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di quel siparietto dopo l'eliminazione? (Domenica In)

Corinne Clery, Domenica In

Corinne Clery è stata di certo fra le protagoniste più discusse del Grande Fratello Vip 2 e non solo per l'annosa lite con Serena Grandi, la prima moglie dello scomparso marito Beppe Ercole. L'attrice francese ha infatti attirato l'attenzione del pubblico italiano in occasione della propria eliminazione, quando in diretta televisiva ha deciso di togliere il costume da bagno che indossava al posto della biancheria intima. Un episodio che unito al famoso scandalo nella piscina della Casa, dove la Clery si è mostrata senza veli, le hanno permesso di attirare le simpatie di molti telespettatori ed anche numerose critiche. Corinne Clery sarà inoltre protagonista della rubrica di Domenica In e di Benedetta Parodi nella puntata di oggi, 18 febbraio 2018, che la vedrà impegnata in un'intervista fra i fornelli. Un incontro divertente, forte della verve ridanciana che l'attrice ha mostrato anche al Gf Vip 2 e nettamente in contrasto con la lite vissuta con Serena Grandi in una delle ultime dirette.

Le due donne si sono infatti accusate a vicenda per via del marito che hanno condiviso, seppur in anni diversi, e che ha dato modo ad entrambe di avviare denunce e processi. Il tutto per poi risolversi con un abbraccio in diretta su Canale 5 che non ha convinto una grossa fetta del pubblico a casa. Sincera e schietta, di recente la Clery ha inoltre rivelato a Novella 2000 di essere riuscita a riprendere le redini della sua relazione con Angelo Costabile, apparentemente in crisi durante la sua esperienza nel reality. Ed è stata proprio la recente partecipazione al programma ad aver permesso all'attrice di ritornare a fare la donna, a fare una corte spietata al compagno, additato da molti come Toyboy per via dei 27 anni d'età di differenza.

CORINNE CLERY, LA VITA E LA CARRIERA

Nata con il nome di Corinne Piccolo a Parigi, nel marzo del 1950, Corinne Clery deve la sua popolarità al film erotico del '75 dal titolo Histoire d'O, a cui segue la sua partecipazione in Agente 007 - Moonraker del 1979, in cui interpreta la parte della Bond girl. Sceglie poi di impegnarsi nello spettacolo italiano grazie a registi come Sergio Corbucci, Carlo Vanzina e Lucio Fulci, che la rimettono ancora una volta al centro di pellicole erotiche e commedie. Negli anni '80 diventa popolare grazie alla miniserie Disperatamente Giulia diretta da Enrico Maria Salerno ed infine Incantesimo, la soap opera italiana che la vede nel ruolo di Viola nell'ottava e nona edizione.

Partecipa poi nel 2009 a Ballando con le stelle al fianco del ballerino professionista Chuck Danza, ma perde già alla prima puntata, quando viene eliminata. Quattro anni dopo partecipa al fianco di Angelo Costabile a Pechino Express, l'attuale compagno che ha conosciuto alcuni anni dopo la morte del secondo marito Beppe Ercole. E' in quest'occasione che la coppia ufficializzerà la propria relazione, riuscendo a registrare numerose critiche anche dall'antica rivale dell'attrice, Serena Grandi. Sono anni scottanti che le due artiste impegnano in un botta e risposta con avvocati e giudici per via delle ceneri di Beppe Ercole, il marito che hanno avuto entrambe le donne e scomparso nel 2010. Si tratta inoltre delle seconde nozze per la Clery, già sposata a soli 17 anni con Huber Wayaffe e dalla cui unione è nato il suo unico figlio, Alexandre.

© Riproduzione Riservata.