DIE HARD - DURI A MORIRE/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis (oggi, 17 febbraio 2018)

Die hard - Duri a morire, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 febbraio 2018. Nel cast: Bruce Willis e Samuel L. Jackson, alla regia John McTiernan. La trama del film nel dettaglio.

18 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST BRUCE WILLIS

Il film Die hard - Duri a morire va in onda su Rete 4 oggi, domenica 18 febbraio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 1995 che è stata diretta da John McTiernan (Predator, Caccia a Ottober Rosso, Gioco a due) e interpretata da Bruce Willis (Il quinto elemento, Unbreakable - Il predestinato, Pulp fiction), Samuel L. Jackson (The Avengers, Kong - Skull island, Jurassic Park), che aveva già lavorato con Willis sul set di Pulp Fiction, e Jeremy Irons (Batman vs. Superman - Dawn of Justice, Assassin's creed, la serie tv I Borgia). Il film è la terza pellicola che narra le avventure del detective John McClane, comparso per la prima volta nel film Trappola di cristallo, sempre interpretato da Willis e diretto da McTiernan. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DIE HARD - DURI A MORIRE, LA TRAMA DEL FILM

Un grande magazzino di New York viene fatto esplodere. Mentre vengono organizzati i soccorsi, la polizia comincia subito ad indagare sui possibili mandanti del gesto. Uno degli attentatori però, che si fa chiamare Simon, telefona alla polizia. Questi chiede il reintegro dell'agente McClane (Bruce Willis), attualmente sospeso dal servizio. McClane dovrà essere lasciato a vagare per le strade di Harlem con al collo un vistoso cartello con frasi razziste. I capi della polizia, per evitare un altro attentato, acconsentono alla bizzarra richiesta. McClane viene prelevato da casa, munito di cartello razzista e abbandonato ad Harlem. Ben presto un gruppo di ragazzi di colore, indispettiti dalle frasi razziste, attacca il poliziotto. Questi rischia di essere linciato sul posto, quando in suo aiuto interviene Zeus Carver (Samuel L. Jackson), un negoziante locale, anch'egli di colore. Carver e McClane cominciano subito ad indagare sugli attentati e riescono all'ultimo momento ad evitare un'esplosione in una stazione della metropolitana. Al caso si interessano anche i federali, che ben presto identificano il misterioso attentatore come Simon Gruber (Jeremy Irons), fratello del defunto Hans Gruber. Quest'ultimo fu eliminato proprio da McClane negli eventi narrati nel film Trappola di cristallo. Il suo desiderio di vendetta però cela qualcosa di più grande.

