DOMENICA IN CON CRISTINA E BENEDETTA PARODI/ Anticipazioni: Ron e Lunetta Savino tra gli ospiti (18 febbraio)

Domenica In, 18 febbraio 2018: nella puntata di oggi condotta da Cristina Parodi tanta musica con Ron, Giovanni Caccamo e il duo Fogli-Facchinetti. Ospiti anche Lunetta Savino e...

Benedetta e Cristina Parodi (foto da Facebook)

Ancora una ventata di musica targata Ariston a condizionare la puntata di oggi di Domenica In. Ospiti di Cristina Parodi nell'appuntamento della domenica pomeriggio di Rai Uno diversi artisti reduci dall'esperienza al Festival di Sanremo 2018. Su tutti Ron, 4° classificato con il brano "Almeno pensami", scritto da Lucio Dalla. Ma anche il duo composto da Riccardo Foglie e Roby Facchinetti, oltre che Giovanni Caccamo. A conferma che la musica sarà grande protagonista della puntata odierna, ecco l'intervista al "papà d'arte" Giulio Todrani. Perché d'arte? Semplice, sua figlia è una certa Giorgia. Todrani racconterà curiosità legate ai primi anni di Giorgia, come quando fin da piccola voleva cantare insieme a lui, musicista che le ha insegnato ad amare la musica soul. A concludere la pagina musicale un omaggio al grande Fabrizio De Andrè, che proprio oggi - se vivo - avrebbe compiuto 78 anni.

MISS ITALIA, CORINNE CLERY E LUNETTA SAVINO

Musica sì, ma non solo nella puntata di Domenica In. Cristina Parodi ospiterà infatti un'attrice amatissima dal pubblico italiano, quella Lunetta Savino che fin dagli anni de "Un medico in famiglia" ha conquistato la platea televisiva grazie alla sua bravura e alla sua simpatia. Ci sarà spazio anche per un momento che mescolerà attualità e spettacolo: tutto grazie a Miss Italia. Protagoniste saranno Alice Rachele Arlanch, ultima vincitrice del concorso, Mirca Viola, alla quale fu tolto il titolo di Miss 1987 poiché sposata e con un figlio e Alessia Spagnulo, aspirante Miss 2018 che ha recentemente fatto parlare di sé per aver sfilato con la figlia di sei mesi nel marsupio. A Domenica In si parlerà a tal proposito di mamme che lavorano e non rinunciano per questo ad avere con sé i propri figli. Nella rubrica "A casa di...", Benedetta Parodi intervisterà Corinne Clery davanti ai fornelli, mentre Adriano Panatta dialogherà "Da campione a campione" con l'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico.

