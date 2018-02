DOMENICA LIVE/ Anticipazioni: Isola dei Famosi, faccia a faccia Nadia Rinaldi - Eva Henger (18 febbraio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso: Il Ken Umano Rodrigo Alves e la "vecchia cheg balla" Paddy Jones, presenti in studio con la ruspante conduttrice napoletana.

18 febbraio 2018 - agg. 18 febbraio 2018, 13.44 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nella puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si parlerà ovviamente di Isola dei Famosi e del famigerato Canna-gate scatenato dalle accuse di Eva Henger nei riguardi dell'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. La showgirl ungherese sarà presente in studio e sarà protagonista di un faccia a faccia con Nadia Rinaldi, ex concorrente dell'Isola, che ha deciso di prendere le difese di Monte. Durante la puntata di oggi di Domenica Live, si parlerà anche di Serena Grandi, reduce da un intervento durato ben 8 ore. Saranno ospiti, inoltre, Angelo, detto il "Ken italiano", e anche il "Ken originale" che, recentemente, si è fatto rimuovere ben 4 costole per avere la vita più stretta. Barbara D'Urso intervisterà anche Paddy Jones, la ballerina 83enne nota per essere la "vecchia che balla" che ha accompagnato Lo Stato Sociale durante la loro esibizione alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Per lo spazio politico, infine, la conduttrice intervisterà Luigi Di Maio e Matteo Salvini. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

LA FRECCIATINA DI CRISTINA PARODI A BARBARA D'URSO

Alle 13.55, torna puntuale come un orologio svizzero, Barbara d'Urso con la sua Domenica Live. Dopo la frecciatina di Cristina Parodi, in tanti sperano nella replica da parte della ruspante conduttrice napoletana. Ed infatti, proprio ieri pomeriggio, la giornalista di Alessandria è stata ospite di TV Talk e, commentando la sua rivale ha affermato: “Serve puntare su un’altra cosa, sul prodotto, sulla qualità, sui contenuti ed è quello che noi facciamo. Sono due programmi molto diversi che non si possono paragonare: da una parte l’immagine della donna che ha il seno più grande del mondo, dall’altra noi che intervistiamo Piero Angela, ma è giusto così e che ognuno scelga il suo programma preferito”. E così, mentre a Domenica In si parlerà ancora di Sanremo (visto che la scorsa puntata hanno vinto la gara degli ascolti solo per questo motivo), da Lady Cologno ci saranno come sempre lunghe parentesi pop che appassionano il pubblico come non mai. Scopriamo a seguire, tutti gli ospiti e le anticipazioni del programma che andrà in onda a breve sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Domenica Live, tutti gli ospiti di Barbara d’Urso

Spazio nuovamente per il Ken umano, Rodrigo Alves. Lo showman con i capelli biondo platino, di recente si è sottoposto al 60esimo intervento della sua vita, facendosi levare ben 4 costole (anche se lui avrebbe voluto fossero 6…) ed entrando indiscutibilmente nel Guinness dei primati essendo il primo uomo ad aver fatto una cosa di questo tipo. Successivamente, il suo punto vita da fare invidia l’ha poi trasformato in Barbie ed ha impersonificato il ruolo di Jessica. Chissà in quali vesti si presenterà da Barbara d’Urso. Poi sarà la volta della mitica Paddy Jones, la “vecchia che balla” della canzone de Lo Stato Sociale che si è classificata al secondo posto nel corso della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Durante Domenica Live, ci sarà come sempre tempo per parlare delle ultime dinamiche della noiosa Isola dei Famosi 2018 e tra gli altri, presente in studio ancora una volta, Mercedesz Henger. In settimana ci sono stati alcuni nuovi sviluppi sullo spinoso caso del “canna-gate” e quindi sicuramente si parlerà anche di questo con tutti gli ospiti presenti.

