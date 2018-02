ELEONORA PEDRON/ Con Tommy Vee è finita, la modella non ha pace senza Max Biaggi

Eleonora Pedron è di nuovo single: mentre l'ex a Che tempo che fa dovrà chiarire chi è la sua nuova fiamma, lei mette assieme i cocci della sua storia con Tommy Vee.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Eleonora Pedron

La bellissima modella Eleonora Pedron non sembra trovare davvero pace per la sua vita amorosa. Dopo anni e anni assieme al centauro romano Max Biaggi la bionda più desiderata d'Italia è passata attraverso momenti difficili, sempre in bilico e mai con la necessaria solidità affettiva. Negli ultimi tempi il candidato principale per ridarle la serenità sembrava essere il dj Tommy Vee, famoso per aver partecipato in passato al Grande Fratello, quando ancora era uno sconosciuto al grande pubblico italiano.

La storia con Tommy Vee, però, non ha fatto in tempo a iniziare che è già finita: i due sono stati insieme appena sei mesi e poi basta. Sei mesi che sono bastati comunque per immortalarsi in più di una foto social, anche se poi, effettivamente, di reale c'era ben poco. E così, ancora una volta, la bella Eleonora Pedron si è ritrovata a dover ricominciare da zero senza un vero perché, sempre con due figli da crescere. Stessa sorte, più o meno, che è toccata all'ex Max Biaggi: anche lui in amore sembra davvero non trovare alcuna pace dopo la separazione anche con Bianca Atzei.

ELEONORA PEDRON, ROTTURA CON TOMMY VEE

Quella che sembrava essere una bella storia d'amore, si è rivelata, alla fin fine, un flop. Tra le ragioni che hanno portato alla rottura i due, comunque, non ci sarebbero né astio, né incompatibilità di carattere né presunti tradimenti. Semplicemente ci sarebbe il lavoro. Il dj Tommy Vee, infatti, ha così raccontato la fine della storia d'amore con Eleonora Pedron alla rivista Il Giornale: "Io ed Eleonora abbiamo passato insieme dei momenti stupendi, ma purtroppo la relazione non poteva andare avanti. Il problema è stato il lavoro. Io ho tantissimi appuntamenti e devo continuamente spostarmi e purtroppo facevamo troppa fatica a programmare i nostri rispettivi impegni. Lei poi ha due bambini e in questi sei mesi sono riuscito a vederli solamente una volta. Questo è quanto." Insomma, il mondo del gossip può stare davvero tranquillo: la rottura tra la bella Pedron e il dj c'è stata solo per incompatibilità lavorative e non per altro. Adesso, però, la bella showgirl dovrà ricominciare nuovamente dall'inizio la sua tormentata vita sentimentale, magari gettando sempre un occhio a quello che fa Max Biaggi.

© Riproduzione Riservata.