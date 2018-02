ELSA, LA MAMMA DI GIORGIA/ Fece credere alla figlia che Ray Charles avesse scritto Georgia on my mind per lei

Elsa, la mamma di Giorgia: il marito, Giulio Todrani, sarà ospite del salotto di Rai Uno. Racconterà qualcosa anche della donna che le ha dato una splendida figlia? (Domenica In)

La nascita di Giorgia è dovuta a quell'unione che per tanti anni ha legato con passione il padre Giulio Todrani alla moglie Elsa. Entrambi saranno essenziali per la vita e carriera della futura cantautrice, soprattutto per quanto riguarda l'eredità musicale. Sarà infatti il padre a far conoscere a quella bambina, nata nell'aprile del '71, l'amore per il blues, mentre la madre le trasmetterà la passione per la musica italiana e cantautori come Lucio Battisti. Di mamma Elsa si sa invece molto poco, se non grazie ai racconti d'infanzia della stessa Giorgia. Nella sua biografia ufficiale, la cantautrice sottolinea infatti di aver vissuto la musica sia in modo diretto e indiretto, lasciandosi andare al canto solo quando i genitori si trovavano fuori casa.

LA MAMMA DI GIORGIA SVELA IL CARATTERE PEPERINO DELLA FIGLIA...

Ironica e incline allo scherzo, fino agli 11 anni è stata mamma Elsa, al fianco del complice papà Giulio, a far credere a Giorgia che Ray Charles avesse scritto proprio per lei il brano Georgia on my mind. E' infatti grazie a quella canzone che Giorgia deve il suo nome, anche se la scelta dei genitori di chiamarla Georgia venne bloccata dalle regole anagrafiche di quell'epoca. Mamma Elsa conosce inoltre molto bene la sua bambina, soprattutto dal punto di vista caratteriale. In un'intervista a Maria Laura Giovagnini, estratta da Il Corriere della Sera, Giorgia ha rivelato infatti come la madre sia sempre rimasta sorpresa dall'abilità del compagno Emanuel Lo di riuscire a gestire un carattere così peperino e testardo come quello della figlia. In molte occasioni ha chiesto al rapper come riuscisse a rimanerle al fianco, salvo poi scoprire che anche la madre di Emanuel è una cantante.

