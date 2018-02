FURORE, CAPITOLO SECONDO/ Al via la fiction con Adua Del Vesco. Anticipazioni del 18 febbraio

Furore - Capitolo Secondo, anticipazioni del 18 febbraio 2018, in prima Tv su Canale 5. Vito e Saro sembrano vivere un forte momento di felicità, ma Calligaris...

Furore - Capitolo Secondo, in prima Tv assoluta su Canale 5

FURORE - CAPITOLO SECONDO: TRAMA DELLA FICTION

Al via Furore - Capitolo Secondo nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 18 febbraio 2018. La fiction diretta da Alessio Inturri rimetterà al centro del cast Massimiliano Morra, Francesco Ferdinandi, Adua Del Vesco e Raffaella Di Caprio, a cui si uniranno Elena Russo e Angelo Molina. Diverse le new entry per i ruoli minori, da Lorenzo Flaherty che interpreterà il ricco Dotti, il cattivo della stagione fino a Remo Girone che sarà presente in alcuni cameo, senza dimenticare Serena Grandi e Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Abbiamo lasciato la famiglia Licata in un vortice di passione che ha spinto Marisella e Giuseppina a cercare di conquistare Vito e Saro a tutti i costi.

In questa seconda stagione, la trama ruoterà innanzitutto sul mistero della nascita di Giovanna, che vuole scoprire il significato della A che le hanno inciso su un fianco quando era neonata. In punto di morte, un uomo misterioso le ha infatti rivelato di averla rapita pochi giorni dopo che la madre l'aveva partorita, motivo che la spingerà a raggiungere Lido Ligure. Troveremo inoltre i fratelli Licata nel piano della gioia sentimentale, ormai fidanzati con successo con Marisella e Giuseppina. Vito infatti sta per vivere il giorno più importante della sua vita: sposerà Marisella, ma dovrà fare i conti con il suo triste destino. La sua vita terminerà per mano di un uomo di Calligaris, il perfido proprietario alberghiero della zona. Saro deciderà quindi di vendicare la morte del fratello entrando a sua volta in Polizia.

Al centro della narrazione troveremo ancora una volta la discriminazione dei meridionali per mano del Nord Italia, dovuta all'immigrazione di un nutrito numero di lavoratori che cercherà la fortuna altrove in seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Non mancheranno inoltre i risvolti sentimentali, uno dei punti cardini della fiction firmata Mediaset, che estenderà il racconto grazie all'intreccio di nuovi personaggi. Dalla giovane napoletana Giovanna fino al tenente di Polizia Franco, le cui azioni verranno mosse ancora una volta dalle mani perfide di Calligaris e dei suoi uomini. La sceneggiatura è inoltre a cura di Teodosio Losito, ideatore del soggetto, in collaborazione con Manuela Romano e Giovanna Kock.

ANTICIPAZIONI DEL 18 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 1

La famiglia Licata vive ancora nel Budello, il quartiere della provincia di Savona destinato agli emigrati meridionali. I due fratelli Vito e Saro sembrano aver migliorato di molto le loro condizioni di vita, soprattutto grazie all'entrata in Polizia del primo. Vito si è inoltre unito in affari a Sofia Fiore, la vedova Schivo, che continua a cercare di ritagliarsi uno spazio nella società del Nord Italia. I loro cantieri edili stanno vivendo un periodo fiorente, così come la vita sentimentale dei due fratelli Licata. Vito si trova ad un passo dalle nozze con la sua Marisella ed è sul punto di svoltare ancora una volta anche dal punto di vista lavorativo. Il maggiore dei Licata ha infatti intenzione di prendere in gestione un albergo in declino, fra i più grandi della zona. Calligaris intanto trama nell'ombra al fianco di Dotti, suo socio in affari. Il giorno delle nozze, invierà infatti uno dei suoi uomini ad uccidere Vito. Nel frattempo, Giovanna arriva in città per scoprire la verità sulla sua nascita e su chi sia realmente la sua famiglia. Il suo incontro con Franco Belmonte sarà fatale, ma la ragazza ignora che chi le ha fatto perdere la testa è il figlioccio di Calligaris.

