Francesco Monte è Giuseppe Cannavale/ Fedele alle origini meridionali, la sua amicizia con Saro (Furore 2)

Francesco Monte è Giuseppe Cannavale: il personaggio interpretato dall'ex tronista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi nella fiction Furore 2 su Canale 5.

18 febbraio 2018 Emanuela Longo

Francesco Monte è Giuseppe Cannavale

Dal clamore per la sua prematura uscita dal reality l'Isola dei Famosi 2018 alla fiction: l'immagine di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e al centro del gossip per la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez, trova riabilitazione da stasera grazie alla fiction Furore 2. L'ex naufrago finito al centro dello scandalo "canna-gate", indosserà i panni di Giuseppe Cannavale nella serie trasmessa da Canale 5 e in partenza nella prima serata di oggi. Al centro della storia, ambientata negli anni '60 in Italia, le differenze tra Nord e Sud del Paese ma anche le problematiche legate alla corruzione in ambito politico e non solo, lo sfruttamento della manodopera al Sud da parte dei capitalisti del ricco Nord. Francesco Monte in questa seconda stagione della fiction potrà puntare sulla sua provenienza, essendo originario di Taranto, nel ruolo di Cannavale, anche lui meridionale come i fratelli Licata ed amico di Saro. Nel corso delle varie puntate del secondo capitolo di Furore - Il Vento della Speranza scopriremo sempre di più il personaggio di Monte e avremo modo di capire anche le sue capacità recitative.

FRANCESCO MONTE IN FURORE 2: IL SUO RUOLO

Giuseppe Cannavale, al pari del suo interprete, arriva dal Sud Italia e nella fiction Furore 2 lavora come impiegato presso il comune di Lido Ligure. E' questo il posto in cui faremo la conoscenza del personaggio interpretato dall'ex tronista Francesco Monte, per via di alcuni affari che sembrano essere strettamente connessi alla morte di Vito. Pur essendo sposato con una donna del Nord, Giuseppe non ha alcuna intenzione di tradire le sue origini meridionali e questo verrà alla luce in modo evidente nel corso della fiction di Canale 5. Generoso e onesto, il suo personaggio sembra rispecchiare molto la vera natura di Monte, nonostante le ombre sopraggiunte nell'ultimo periodo in seguito allo scandalo "canna-gate" sollevato da Eva Henger. Dopo aver perso l'amato fratello, Saro legherà una profonda amicizia con Cannavale. Rimasto da solo, infatti, quest’ultimo cercherà di far luce sull'omicidio del fratello arruolandosi in Polizia e prendendo il suo posto in famiglia e Giuseppe, con il suo supporto, avrà un ruolo molto importante nella storia.

© Riproduzione Riservata.