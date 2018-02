Francesco Testi non interpreta più Vito Licata/ Cosa lo ha spinto a dire addio al suo personaggio? (Furore 2)

Gli appassionati della fiction di Canale 5, Furore 2, da stasera torneranno a seguire le nuove vicende dell'atteso secondo capitolo ma con un'assenza importante: l'attore Francesco Testi. Il personaggio di Vito Licata, infatti, da oggi avrà un nuovo volto, quello dell'attore Giacomo Conti sebbene sparirà sin dalla prima puntata in seguito alla sua uccisione. Una scelta destinata a far discutere doppiamente in quanto saranno in tanti i telespettatori che si chiederanno che fine abbia fatto Testi, uno degli attori più amati della fiction italiana. Ad oggi, in realtà, non ci sarebbe ancora una spiegazione ufficiale all'assenza dell'ex concorrente del Grande Fratello ma a quanto pare, la motivazione principale sarebbe quella secondo la quale lo stesso attore abbia preferito dedicarsi ad altri impegni e, chissà, magari anche ad altri ruoli ben diversi da quello di Vito Licata. In passato si era accennato ad una lite furibonda tra Testi e un altro attore della fiction Mediaset, Massimiliano Morra, ma a quanto pare questo non avrebbe nulla a che fare con la decisione di Francesco di volgere lo sguardo altrove. Al centro di quella lite c'era stata la folle gelosia di Morra per Adua Del Vesco - anche lei attrice in Furore - per via di un passaggio che, in totale amicizia, Testi le aveva dato. Un fraintendimento che costò molto a Massimiliano, al punto da aver spinto la Del Vesco a troncare la loro relazione.

Il ruolo di Vito Licata ha avuto per Francesco Testi una grande fortuna contribuendo ad ampliare la sua fama in qualità di attore di fiction tv e non solo. Lo stesso si era detto in passato molto orgoglioso del suo personaggio. Se in tanti spettatori resteranno delusi in seguito alla sua assenza, attualmente l'ex gieffino è comunque protagonista sul piccolo schermo dello spot di Acqua & Sapone con la fidanzata Giulia Rebel. Testi è anche approdato al cinema con "Il mio uomo perfetto" al fianco di Eva Grimaldi e Antonio Palmese anche se nelle passate settimane si è fatto conoscere addirittura in Spagna prendendo parte alla quarta stagione della serie televisiva Velvet. Insomma, nonostante abbia smesso i panni di Vito Licata non si può certo dire che gli impegni lavorativi per l'amato attore siano diminuiti. Indipendentemente dalle ragioni che lo hanno spinto a dire addio al personaggio interpretato nella prima stagione di Furore, per Francesco sarà stata comunque una consolazione apprendere del destino beffardo che travolgerà proprio Licata sin dalla prima puntata.

