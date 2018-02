GIACOMO CONTI È VITO LICATA / Importante momento di crescita professionale (Furore capitolo secondo)

Giacomo Conti è Vito Licata in Furore 2. Il personaggio interpretato nella fiction viene presto ucciso con il fratello Saro pronto a tutto pur di vendicare la sua morte.

18 febbraio 2018 Francesca Pasquale

, Furore 2 – Il vento della speranza in onda su Canale 5

Riparte dopo quattro anni dalla prima stagione, Furore 2 – Il vento della speranza, fiction di Canale 5 che aveva fatto registrare ottimi ascolti e che vede come protagonista principale Saro Licata interpretato da Massimiliano Morra. Si tratta di un giovane siciliano che nei primi anni Sessanta è stato costretto a trasferirsi in Liguria per poter trovare un lavoro. Tuttavia questa seconda stagione è ricca di colpi di scena. Già dalla prima puntata si assiste alla morte del fratello di Saro, Vito Licata interpretato da Giacomo Conti e che difatti diverrà il filo conduttore di tutta la fiction. Infatti questa tragedia sconvolgerà talmente tanto Saro che si dice pronto a fare di tutto pur di vendicare la morte di suo fratello Vito decidendo di entrare in Polizia. Per il giovane attore reggino Giacomo Conti, la partecipazione alla fiction è la realizzazione di un sogno. Giacomo prende il posto dell’attore Francesco Testi, protagonista nella precedente serie nel ruolo di Vito Licata. Il suo innato talento ha avuto modo già di dimostrarlo nella fiction Solo per amore 2 – Destini incrociati. La sua carriera però inizia come modello per le case di moda più prestigiose come D&G, Armani, Carlo Pignatelli e Rocco Barocco fino poi a dedicarsi alla sua grande passione che è la recitazione.

GIACOMO CONTI È VITO LICATA: “È STATA UN’ESPERIENZA FANTASTICA”

Giacomo Conti racconta la forte emozione provata quando è stato scelto per questo importante ruolo nella fiction di Canale 5: “Non me lo aspettavo. Ho dovuto superare tre provini prima di essere prescelto per il ruolo da protagonista e appena mi è stata comunicata la notizia, ho provato una gioia immensa. E’ stata un’esperienza fantastica, ho lavorato con dei colleghi meravigliosi, attori pazzeschi con i quali abbiamo costituito un grande set. Eravamo una famiglia, ci sostenevamo a vicenda. E poi, confrontarsi con attori del calibro di Remo Girone, Paolo Bonacelli è un importante momento di crescita professionale. Ogni volta che si affronta il ruolo di un personaggio, ci si addentra nella sua psiche, nella sua anima e così ho dovuto fare per Vito Licata. In ogni lavoro, ho sempre cercato oltre a fare l’attore, di mettermi in gioco con i vari ruoli, e quest’ultimo mi ha appassionato veramente tanto: dalla preparazione fino alla fine delle riprese”. Nonostante però sia molto apprezzato, Giacomo Conti resta il ragazzo della porta accanto, un attore che sa accarezzare il successo ma non si lascia scalfire. Di sicuro Furore 2 sarà per Giacomo Conti un importante trampolino di lancio per la sua carriera cinematografica.

