Isola dei Famosi 2018/ Chi sarà eliminato? Amaurys Perez verso l'addio, nuovi concorrenti in arrivo

Isola dei Famosi 2018, chi sarà il prossimo eliminato e i nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè

18 febbraio 2018 Anna Montesano

Amaurys Perez, Isola dei Famosi 2018

Una puntata sicuramente ricca di sorprese quella dell'Isola dei Famosi 2018 che andrà in onda martedì in prima serata, e questo soprattutto per la nomination che vede in gioco tre uomini davvero forti. Si tratta di tre pilastri di quest'Isola, sia per il loro ruolo nel gruppo che per la loro forza: Filippo Nardi, Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Il pubblico si chiede chi dei tre dovrà abbandonare l'Honduras, ma un concorrente in particolare è parso desideroso di lasciare o comunque poco motivato al continuare questa avventura. Stiamo parlando di Amaurys Perez che, pur essendo molto operoso e sempre a disposizione degli altri, ha mostrato attimo di cedimento questa settimana, notati anche da Marco Ferri che ha cercato di incoraggiarlo.

AMAURYS PEREZ VERSO L'ADDIO ALL'ISOLA?

“Sono padre di tre bambini. Non sentire mia moglie e i miei figli mi sta distruggendo… Ho sottovalutato la cosa… Sono grande, adulto e vaccinato… Ma sono anche fragile e vado giù…”: queste le motivazioni con le quali Perez spiega il suo malumore e la perdita di grinta degli ultimi giorni. "Sono stato mesi in ritiro con la squadra (Amaurys Perez è un ex pallanuotista, ndr) ma ho sempre avuto la possibilità di sentire i miei figli, qui no" ha ancora aggiunto. Parole che potrebbero essere accolte dal pubblico come una specifica richiesta di essere votato per tornare a casa. E se Amaurys Perez sembra essere il naufrago maggiormente a rischio in vista dell'esito della nuova nomination, il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 continua a chiedersi se martedì in diretta arriveranno nuovi naufraghi visto l'abbandono di ben 3 concorrenti in queste prime settimane. Una possibilità ormai quasi certa, anche se continuano a rimanere un mistero i nomi dei nuovi concorrenti in arrivo.

