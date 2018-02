JACLYN MATFUS/ Ecco chi è la misteriosa moglie di Ben Harper (Che tempo che fa)

Jaclyn Matfus è un nome piuttosto oscuro all'interno del gossip mondiale. Cerchiamo di scoprire chi sia questa donna che sarà ospite a Che tempo che fa.

18 febbraio 2018 Francesco Agostini

Jaclyn Matfus non è certamente un nome noto al grande pubblico e non potrebbe essere altrimenti. Se però accostiamo queste due semplici parole a uno dei cantautori più famosi della fine degli anni novanta e dei duemila, allora le cose cambiano radicalmente. Il nome a cui ci stiamo riferendo è quello di Be Harper, artista internazionale dal grande carisma e dalle indubbie qualità musicali. Assieme a lui Jaclyn Matfus sarà ospite all'interno del programma di punta di casa Rai, ossia Che tempo che fa, presentato dall'inossidabile e onnipresente Fabio Fazio. C'è una ragione, comunque, perché i due sono stati chiamati insieme: sono marito e moglie. Per Ben Harper questa non è affatto una novità visto che sono le terze nozze: dapprima il rocker era stato sposato con Joanna, da cui aveva avuto due figli, poi con l'attrice internazionale Laura Dern e adesso con la giovane Jaclyn Matfus. Insomma, per Ben Harper la vita sentimentale è sempre stata piuttosto travagliata e speriamo davvero che adesso la sequela delle mogli termini qui.

JACLYN MATFUS, AVVOCATO PER I DIRITTI CIVILI

E' indubbio comunque che la figura di Jaclyn Matfus sia un po' fumosa all'interno del mondo dello spettacolo statunitense e anche mondiale. Tradotto: pochissimi sanno chi sia e reperire materiale sul suo conto è assai complicato. E' ovvio che adesso, con il matrimonio con Ben Harper i riflettori si siano accesi anche su di lei e che viva, figurativamente parlando, di luce riflessa rispetto al marito. Su Jaclyn Matfus sappiamo che è un avvocato impegnato nei diritti civili ma che, in passato, non aveva disdegnato il cinema: era infatti apparsa in un film con Zack Efron intitolato 17 Again - ritorno al liceo.

Anche con lei Ben Harper ha deciso di costruire una vita e di fare un figlio. Esperienza, questa, a cui non è nuovo l'autore di 'Diamonds on the inside', visto che ne ha addirittura 5: due con la prima moglie Joanna, due con Laura Dern (la paleontologa di Jurassic Park) e uno con, appunto, Jaclyn Matfus. L'ultimo arrivato in casa Harper si chiama Besso e certamente si troverà un po' spaesato nell'avere una famiglia così allargata e numerosa.

